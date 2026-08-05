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05.08.2026 16:15

Πυρκαγιές: Δεν είναι μόνο θέμα καιρού – Τα ακινητοποιημένα ανιχνευτικά αεροσκάφη, τι έγινε με τη σύμβαση συντήρησης και μια οφειλόμενη απάντηση από Ευάγγελο Τουρνά 

05.08.2026 16:15
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Κάθε καλοκαίρι η ίδια επωδός: Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η κλιματική κρίση προβάλλονται ως οι βασικές αιτίες των καταστροφικών πυρκαγιών. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να εξηγήσει τα πάντα. Γιατί όταν υπάρχουν διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα πρόληψης και αυτά μένουν καθηλωμένα στο έδαφος, τότε η ευθύνη παύει να είναι μόνο της… φύσης και γίνεται πολιτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ αποκτήθηκαν τρία ειδικά αεροσκάφη επιτήρησης, ικανά να εντοπίζουν εστίες πυρκαγιάς σε ακτίνα έως και 100 χιλιομέτρων και διατέθηκαν στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για ένα εργαλείο πρόληψης, που μπορεί να οδηγήσει στον έγκαιρο εντοπισμό μιας φωτιάς πριν αυτή εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο μέτωπο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί αυτά τα αεροσκάφη δεν έχουν πετάξει ούτε μία φορά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Η καθήλωση στο έδαφος οφείλεται, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο ότι έληξε η σύμβαση συντήρησής τους και δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως η ανανέωσή της, καθώς για κάποιο λόγο που πρέπει να αποσαφηνιστεί, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς δεν κατάφερε να χειριστεί την υπόθεση ως έπρεπε

Προφανώς εάν ισχύει, δεν πρόκειται για μια τυπική γραφειοκρατική εκκρεμότητα, αλλά για μια επιχειρησιακή αστοχία με δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα της πυροπροστασίας.

Το παράδειγμα της Θεσσαλίας δείχνει ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η Περιφέρεια υπό τον Δημήτρη Κουρέτα, αξιοποιώντας δίκτυο drones και επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις των πυρκαγιών μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης και άμεσης επέμβασης. 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά από τους πολίτες να αποδεχθούν ότι «ο καιρός φταίει για όλα», εάν την ίδια στιγμή υπάρχουν κρίσιμα μέσα πρόληψης που παραμένουν αχρησιμοποίητα λόγω διοικητικών καθυστερήσεων. Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις:

  • Είναι αλήθεια ότι τα τρία αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα λόγω λήξης της σύμβασης συντήρησης;
  • Για ποιον λόγο δεν ανανεώθηκε εγκαίρως η σχετική σύμβαση;
  • Πότε θα τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία;
  • Ποια ήταν η επίπτωση της απουσίας τους στον σχεδιασμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου;

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:36
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