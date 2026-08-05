ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια και συναφή γλυκίσματα λόγω υψηλών συγκεντρώσεων ουσιών κάνναβης (photos)

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Για τη διακίνηση στην Ελλάδα καραμελών – ζελέ, στα οποία ανιχνεύτηκαν οι ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-9-THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-8-THC) σε υψηλές συγκεντρώσεις ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. Επιπλέον, το συγκεκριμένα προϊόν περιέχει ως συστατικό την μη εγκεκριμένη ουσία κανναβιδιόλη (CBD).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Cookies Delta 9 Gummies infused» και εμπορική ονομασία «London Pound Cake75», σε συσκευασία των 50 γρ. Το εν λόγω προϊόν εισάγεται από την Αμερική και διακινείται από την ελληνική επιχείρηση «BIOMINERALES PHARMA EUROPE» σε διάφορες επιχειρήσεις.

Το προϊόν φέρει στην επισήμανσή του ένδειξη όπως «για διακοσμητικούς σκοπούς» (souvenir purposes). Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή του θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

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