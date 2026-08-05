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05.08.2026 14:01

Κυψέλη: Πήρε προθεσμία για την Πέμπτη ο 26χρονος για την δολοφονία της Βρετανίδας

05.08.2026 14:01
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Προθεσμία για αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου, πήρε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος έφτασε στην Ευελπίδων περίπου στις 10 το πρωί, όπου ζήτησε και έλαβε 24ωρη προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο.

Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωώτητά του, ισχυριζόμενος ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή και ότι την έβαλε σε βαλίτσα και την μετέφερε στο εγκαταλελλειμένο κτίριο, ώστε να μην έχει «μπλεξίματα» με τον θάνατό της.

Η σορός της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Ο 26χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα, ενώ κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει να κατευθύνεται προς το εγκαταλελλειμένο κτίριο με την βαλίτσα και να φεύγει περίπου 13 λεπτά από το σημείο, χωρίς να την έχει στην κατοχή του.

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