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05.08.2026 13:12

Πόρτο Γερμενό: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις καμένες κατοικίες – Έως 50 σπίτια με ζημιές

05.08.2026 13:12
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  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε το Πόρτο Γερμενό για την έναρξη των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές.
  • Επτά συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών κατέγραψαν τις ζημιές σε κατοικίες και ιδιοκτησίες μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.
  • Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιο Δρίκο, περίπου σαράντα με πενήντα κατοικίες έχουν υποστεί φθορές, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε αγροτικές καλλιέργειες.
  • Οι αρμόδιες αρχές στοχεύουν στην ταχεία αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών και στην άμεση καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους κατοίκους της περιοχής.

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Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Ο υπουργός ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, για την πρώτη αποτίμηση των καταστροφών που άφησε πίσω της η πυρκαγιά σε κατοικίες και ιδιοκτησίες της περιοχής.

Επτά συνεργεία καταγράφουν τις ζημιές

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν με τη συμμετοχή επτά συνεργείων της ΔΑΕΦΚ, τα οποία καταγράφουν τις ζημιές σε σπίτια και άλλες πληγείσες ιδιοκτησίες.

Στόχος είναι να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίες αποκατάστασης, καθώς και η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ευάγγελος Τουρνάς συνομίλησε με κατοίκους, οι οποίοι του περιέγραψαν τις ζημιές που υπέστησαν από τη μεγάλη φωτιά.

Τουρνάς: «Ξεκινά η προσπάθεια για την επόμενη ημέρα»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, όπως συνέβαινε όλες τις προηγούμενες ημέρες και νύχτες.

Όπως ανέφερε, αρχικός στόχος ήταν η προστασία των πολιτών και η διάσωση όσων περιουσιών ήταν δυνατόν να σωθούν, ενώ πλέον το βάρος πέφτει στην καταγραφή των καταστροφών και στην επόμενη ημέρα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα επτά συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚ βρίσκονται ήδη στην περιοχή, προκειμένου να αποτιμήσουν τις ζημιές και να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες αποκατάστασης τόσο για τις κατοικίες όσο και για το φυσικό περιβάλλον.

«Έχουμε πολλή προσπάθεια και μεγάλη δουλειά μπροστά μας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο και ο δήμος θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την υποστήριξη των πολιτών και την αποκατάσταση της περιοχής.

Δρίκος: Από 40 έως 50 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέφερε ότι οι καταγραφές ξεκινούν μία ημέρα μετά την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Όπως εξήγησε, δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα, καθώς τα κλιμάκια μόλις άρχισαν τις αυτοψίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, στο Πόρτο Γερμενό υπολογίζεται ότι περίπου 40 με 50 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές.

Ορισμένα σπίτια έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ σε άλλα έχουν καταγραφεί μικρότερης έκτασης φθορές.

«Προτεραιότητα ήταν να μη χαθεί ανθρώπινη ζωή»

Ο Αρμόδιος Δρίκος αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ημερών, επισημαίνοντας ότι οι εμπλεκόμενες αρχές εργάστηκαν νυχθημερόν ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι.

Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί και μετακινήσεις πληθυσμού, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας και σε πολίτες που δεν επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι, παρά την ένταση του φαινομένου, δεν τέθηκε σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον οποίο, όπως ανέφερε, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που παρουσιαζόταν στην περιοχή.

Ευχαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες καταγραφής, αποτίμησης και αποζημίωσης ξεκίνησαν άμεσα μετά το τέλος της πυρκαγιάς.

«Θα φτάσουμε σε κάθε σπίτι και κάθε ιδιοκτησία»

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προσεγγίσουν κάθε κατοικία και ιδιοκτησία που έχει υποστεί ζημιές.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι κατοικίες να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν και να παραδοθούν στους πολίτες σε καλύτερη και πιο λειτουργική κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν άμεσα σε αυτές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα αποκατασταθούν οι δημοτικές και δημόσιες υποδομές που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

«Τα προβλήματα είναι για να λύνονται, όσο μεγάλα και αν είναι», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αποκατάστασης θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους πληγέντες.

Έλεγχοι και σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα

Οι αυτοψίες θα επεκταθούν και στις αγροτικές εκτάσεις της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιον βαθμό έχουν υποστεί ζημιές καλλιέργειες και ελαιόδεντρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα ελεγχθούν επίσης δύο με τρεις κατοικίες σε άλλους οικισμούς, οι οποίες φέρεται να έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά.

Ο Αρμόδιος Δρίκος κατέληξε τονίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν κάθε σημείο και κάθε ιδιοκτησία που έχει υποστεί οποιονδήποτε βαθμό καταστροφής, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των κατοικιών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

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