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05.08.2026 14:11

Με την ταινία «The Debut» του Jesse Eisenberg θα κλείσει η αυλαία του Φεστιβάλ του Λονδίνου (Video)

05.08.2026 14:11
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credit: A24

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Με την προβολή της ταινίας «The Debut» του ηθοποιού Τζέσι Άιζενμπεργκ πρόκειται να κλείσει η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου στις 18 Οκτωβρίου.

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ ήταν προσκεκλημένος στο Φεστιβάλ σε προβολή της ταινίας του «A Real Pain» το 2024. Πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε τόσο το “The Debut” όσο και το “A Real Pain”.

«Μια συνεσταλμένη γυναίκα επιλέγεται απροσδόκητα για μια τοπική παραγωγή ενός πρωτότυπου μιούζικαλ. Υπό τη γοητεία του ισχυρογνώμονα και αινιγματικού σκηνοθέτη, χάνεται στον ρόλο και στον κόσμο των υψηλών διακυβευμάτων αυτής της κοινοτικής θεατρικής παραγωγής» αναφέρεται σε περίληψη της ταινίας.

Εκτός από τον Άιζενμπεργκ στο κινηματογραφικό έργο έχουν ρόλους οι Τζούλιαν Μουρ, Πολ Τζαμάτι, Λίλι Κούπερ, Κόλτον Ράιαν, Χαβάνα Ρόουζ Λίου και Χάιλι Μπέιλι.

«Η ταινία διαδραματίζεται το 1990 στο Νιου Τζέρσεϊ», εξήγησε σε συνέντευξή του στο Deadline ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

«Είναι η εποχή που άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο. Το λάτρεψα και με τρομοκρατούσε – ήταν το μόνο μέρος, στο οποίο ένιωθα άνετα και το μέρος όπου ένιωθα τον περισσότερο φόβο. Το λάτρεψα τόσο πολύ και ήταν η μόνη φορά που ένιωθα πραγματικά άνετα με τον εαυτό μου, αλλά επίσης τρομοκρατήθηκα επειδή υπήρχε ένα κοινό που ερχόταν να με δει». Υπήρξαν φήμες ότι η ταινία είναι μιούζικαλ, αλλά ο Άιζενμπεργκ έσπευσε να διευκρινίσει. «Όχι», είπε, «η ταινία δεν είναι μιούζικαλ με την έννοια ότι οι χαρακτήρες τραγουδούν».

Η ταινία αφορά μια γυναίκα που παίρνει έναν ρόλο σε ένα μιούζικαλ, και έτσι τη βλέπεις να κάνει πρόβα για αυτό και τη βλέπεις να κάνει πρεμιέρα, συμπλήρωσε.

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