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05.08.2026 14:56

ΣΥΡΙΖΑ: Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου N. Πουλαντζάς – Νέος πρόεδρος ο Χρ. Βερναρδάκης, νέος διευθυντής και διαχειριστής ο Π. Κορμάς

05.08.2026 14:56
vernardakis-kormas

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Στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλαντζάς προχωράει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοινώνοντας του Χριστόφορο Βερναρδάκη στη θέση του νέου Προέδρου και τον Τάκη Κορμά στη θέση του νέου διευθυντή και διαχειριστή.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα την διευθυντική και επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου είχε η Μαρία Ρεπούση, η οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της από τα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ (Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή) αλλά και από μέλος του κόμματος. Σημειώνεται επίσης, πως ο Τάκης Κορμάς είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, έναν χρόνο πριν, στις 19 Ιουνίου 2025, επί Φάμελλου, αφήνοντας τότε αιχμές για «κλειστά συστήματα λήψης αποφάσεων». Και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης είχε εδώ και καιρό αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο μετείχε ως μέλος της Κ.Ε.

Σημειώνεται πως στην σχετική του ανακοίνωση για την νέα διευθυντική στελέχωση του Ινστιτούτου ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως στόχος είναι το Πουλαντζας «να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της Αριστεράς». 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «από σήμερα την προσπάθεια αυτή αναλαμβάνουν δύο πρόσωπα με σημαντική επιστημονική και δημόσια διαδρομή.

Πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο ΑΠΘ, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και μεταδιδάκτορας Νευροφιλοσοφίας.

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Τα βιογραφικά του Χρ. Βερναρδάκη και του Παν. Κορμά

Χριστόφορος Βερναρδάκης είναι Επ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η ακαδημαϊκή του ενασχόληση τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στη μελέτη του Κράτους και τις διακυβέρνησης, καθώς και στις μορφές πολιτικής αντιπροσώπευσης που εξελίσσονται στο σύγχρονο κόσμο.

Το πρόσφατο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία:

Πολιτικά Κόμματα, Εκλογές και Κομματικό Σύστημα – Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010 – Επίμετρο 2011-2023, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2023.

Κράτος και Διακυβέρνηση. Η πολιτική εξουσία στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2025

Το Πολιτικό Κόμμα. Από την αντιπροσώπευση στην από-αντιπροσώπευση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2026 (υπό κυκλοφόρηση).

Επιστημονικά του κείμενα έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου (Φεβρουάριος 2015 – Ιούλιος 2015), Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ιούλιος 2015 – Νοέμβριος 2016), Υπουργός Επικρατείας (Νοέμβριος 2016 – Ιούλιος 2019). Κατά την περίοδο 2015-2023, επίσης, διετέλεσε Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Α’ Εκλογική Περιφέρεια Αθήνας).

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) (2008 – 2014), μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου “Νίκος Πουλαντζάς” (2004 – 2014), καθώς και του Ιδρύματος Γληνού (2008-2015).

Ο Παναγιώτης Κορμάς είναι ορθοπεδικός χειρουργός, διδάκτωρ Φιλοσοφίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μεταδιδακτορική του έρευνα επικεντρώνεται στη νευροηθική, στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ελεύθερη βούληση. Συνδυάζει ερευνητικό έργο, πανεπιστημιακή διδασκαλία και μακρά διοικητική και θεσμική εμπειρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

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