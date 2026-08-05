Υποχώρηση Τραμπ για το Ορμούζ; Η προτεινόμενη συμφωνία δίνει στο Ιράν τον έλεγχο της εισερχόμενης κυκλοφορίας

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Μια προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι, σε μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς το Ιράν.

Παρά τη φαινομενική υποχώρηση στις ιρανικές απαιτήσεις, οι πηγές αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα του στενού ήταν επικείμενη, λέγοντας ότι πρέπει ακόμη να συμφωνηθούν σημαντικές λεπτομέρειες.

«Η παραχώρηση έχει ήδη γίνει σχετικά με κάποια μορφή ελέγχου επί του Ορμούζ», δήλωσε μία από τις περιφερειακές πηγές στο Reuters.

Η άλλη περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες που πρέπει να καθοριστούν σχετικά με το πώς θα οριστεί ο «έλεγχος», με τους διαπραγματευτές του Κόλπου να επιμένουν ότι οι περιφερειακές χώρες πρέπει να επιβλέπουν τις επιθεωρήσεις των πλοίων και ότι οποιαδήποτε καταβολή τελών πρέπει να είναι εθελοντική.

Η ανώτερη ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο μιας συμφωνίας που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προβλέπει ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των πλοίων που κατευθύνονται στον Κόλπο μέσω του στενού και ότι ένα από τα κύρια σημεία τριβής ήταν ο ρόλος που θα έχει επίσης το Ιράν επί των πλοίων που κατευθύνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουάσινγκτον στις αποκαλύψεις σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα αποδεχτούν ποτέ καμία συμφωνία που επιτρέπει στο Ιράν να ελέγχει την πρόσβαση στην πιο σημαντική εμπορική οδό στον κόσμο για ενεργειακό εφοδιασμό. Ωστόσο, ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι επίκειται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και στην οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ψηφοφόροι είναι αντίθετοι.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, αφού το κίνημα Χούθι στην Υεμένη, που συνδέεται με το Ιράν, δήλωσε ότι πυροβόλησε ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στην τελευταία επίθεση κατά της ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις αρχές Ιουλίου, έχοντας καταρρεύσει απότομα τις τελευταίες δύο ημέρες, αφού ο Τραμπ ακύρωσε νέες επιθέσεις στο Ιράν επικαλούμενος νέες συνομιλίες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Ενώ δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι όχθη του στενού. Το Ιράν απέρριψε μια προηγούμενη πρόταση του Ομάν την περασμένη εβδομάδα, θεωρώντας ότι του έδινε πολύ περιορισμένο λόγο.

Ο Τράμπ λέει ότι οι συνομιλίες «προχωρούν καλά»

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News τη νύχτα ότι οι συνομιλίες «προχωρούν καλά» και ότι «μια ολοήμερη διαπραγμάτευση» έλαβε χώρα την Τρίτη.

Το Στενό του Ορμούζ «θα ανοίξει πολύ σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αν κάνουν ξανά πίσω, θα πληγούν πολύ σκληρά».

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανέφερε τις διαπραγματεύσεις ως τον λόγο για την απόφασή του να ακυρώσει τα σχέδια για «μαζικές επιθέσεις» στο Ιράν, ένα μοτίβο που έχει επαναλάβει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η ανώτερη ιρανική πηγή υποβάθμισε τις εικασίες ότι μια συμφωνία θα οριστικοποιηθεί γρήγορα, σημειώνοντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί βρισκόταν σε διακοπές. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ομάν», δήλωσε η ανώτερη ιρανική πηγή.

Μια άλλη ιρανική πηγή δήλωσε: «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ένα μόνο tweet από τον Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση όλου του πράγματος».

Μια συμφωνία που δίνει στο Ιράν οποιονδήποτε έλεγχο στην πρόσβαση στο στενό θα σήμαινε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχε οδηγήσει σε μια σημαντική μετατόπιση της ισορροπίας περιφερειακής ισχύος υπέρ της Τεχεράνης. Πριν από τον πόλεμο, το στενό ήταν ελεύθερα ανοιχτό σε όλα τα πλοία χωρίς τέλη. Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος αρχικά δήλωσε ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» θα κατέληγε στην «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, με τον ίδιο να εγκρίνει την επιλογή του ηγέτη του, δέχεται πιέσεις να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από έναν πόλεμο των ΗΠΑ. Οι ψηφοφόροι τώρα αντιτάχθηκαν σε μια αναλογία δύο προς ένα.

Σύμφωνα με τον ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν επιδίωκε τέλη μεταξύ 5% και 7% της τιμής των φορτίων από πλοία που χρησιμοποιούν το στενό. Το Ομάν συζητούσε μικρότερα τέλη περίπου 3%, ενώ η Ουάσινγκτον δεν θέλει καθόλου τέλη.

Η καθιέρωση οποιωνδήποτε τελών σε εθελοντική βάση, τουλάχιστον κατ’ όνομα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια διέξοδο από το αδιέξοδο, αν και μια σιωπηρή απειλή ιρανικών επιθέσεων θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι φορτωτές είναι απίθανο να ρισκάρουν τη διέλευση χωρίς να πληρώσουν.

Μήνες στρατιωτικών προσπαθειών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας δύο εβδομάδων επιθέσεων τον Ιούλιο, δεν έχουν σπάσει τον έλεγχο του Ιράν στο στενό. Οι Αμερικανοί διοικητές ενημέρωσαν τον Τραμπ τον Ιούλιο ότι οι προμήθειές τους σε ορισμένα πυρομαχικά ήταν περιορισμένες. Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι ο Στρατός των ΗΠΑ είχε εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς. Οι περιοδικές στρατιωτικές κλιμακώσεις των ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί με ισχυρότερες αντιδράσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών Χούθι που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, καθώς και ένα δεύτερο σημαντικό περιφερειακό σημείο συμφόρησης για τη ναυτιλία στις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας.

Την Τετάρτη, οι Χούθι δήλωσαν ότι έπληξαν ξανά ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, στην τελευταία τους επίθεση για να επιβάλουν αυτό που αποκαλούν αποκλεισμό των σαουδαραβικών αποστολών πετρελαίου μέσω της κύριας διαδρομής που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ.

Την Τρίτη, ένας πύραυλος βύθισε ένα πλοίο με ινδική σημαία κοντά στην Υεμένη, δήλωσαν Ινδοί αξιωματούχοι. Και τα 14 μέλη του πληρώματος, 13 από τους οποίους Ινδοί, διασώθηκαν. Οι αντίπαλοι των Χούθι για τον έλεγχο της Υεμένης, μια κυβέρνηση με έδρα το νότιο τμήμα της χώρας, κατηγόρησαν τους Χούθι για την επίθεση αυτή.

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