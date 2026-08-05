Οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου δοκιμάζουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου περισσότερο από κάθε άλλη εποχή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά τον μήνα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί βρίσκονται ήδη στους προορισμούς των διακοπών τους, άλλοι ετοιμάζονται να φύγουν τις επόμενες ημέρες, ενώ αρκετοί προετοιμάζονται για την επιστροφή τους, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητό τους κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Υψηλές θερμοκρασίες, πολύωρη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, γεμάτα πορτμπαγκάζ, αυξημένο φορτίο και συχνές στάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που καταπονεί σημαντικά τα ελαστικά. Και καθώς τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο, η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, το φρενάρισμα, τη σταθερότητα και την κατανάλωση καυσίμου.

Ένας σύντομος έλεγχος, σύμφωνα με την εταιρεία ελαστικών Continental, ακόμη και στη μέση των διακοπών μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τις ημέρες μεγάλης ζέστης η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα. Αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα υψηλά θερμικά φορτία, ειδικά όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο ή κινείται για πολλές ώρες με υψηλή ταχύτητα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η σωστή πίεση των ελαστικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται πάντοτε όταν τα ελαστικά είναι κρύα και να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος. Η υποπίεση αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας, επιταχύνει τη φθορά και επηρεάζει αρνητικά τόσο την κατανάλωση καυσίμου όσο και την απόσταση φρεναρίσματος.

Οι οδηγοί πρέπει να αφιερώσουν λίγα λεπτά για έναν βασικό έλεγχο των ελαστικών τους, επιβεβαιώνοντας τη σωστή πίεση σύμφωνα με το φορτίο του οχήματος, το βάθος του πέλματος και τη γενικότερη κατάσταση των ελαστικών. Να αναζητήσουν τυχόν κοψίματα, εξογκώματα ή ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν από λακκούβες ή πεζοδρόμια. Πρέπει να αποφεύγουν την υπερφόρτωση του οχήματος πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια και να οδηγούν ομαλά, αποφεύγοντας τις απότομες επιταχύνσεις και τα έντονα φρεναρίσματα που αυξάνουν σημαντικά τη θερμοκρασία των ελαστικών.

Οι ανάγκες ενός οικογενειακού αυτοκινήτου που ταξιδεύει γεμάτο προς ένα νησί ή έναν προορισμό στην ενδοχώρα διαφέρουν σημαντικά από εκείνες ενός ηλεκτρικού SUV ή ενός αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων. Αυτές οι ανάγκες επιβάλλουν στις εταιρείες να έχουν ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών, σχεδιασμένων για διαφορετικές απαιτήσεις οδηγών και οχημάτων.

Για την πλειονότητα των οδηγών που πραγματοποιούν καθημερινές μετακινήσεις αλλά και μεγάλα καλοκαιρινά ταξίδια, τα ελαστικά πρέπει να προσφέρουν εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, άνεσης, υψηλής πρόσφυσης και αποτελεσματικού φρεναρίσματος τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων οφείλουν να επιλέξουν ένα ελαστικό που να είναι σχεδιασμένο για μέγιστη πρόσφυση, ακρίβεια στο τιμόνι και εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Για όσους δίνουν προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου ή στην αυξημένη αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να βρουν ελαστικό, το οποίο να αξιοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες που μειώνουν την αντίσταση κύλισης, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και άνεσης. Οι οδηγοί που διανύουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο μπορούν να επιλέξουν ελαστικό το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη χαμηλή αντίσταση κύλισης και τη σταθερή απόδοση σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, το ελαστικό όλων των εποχών πρέπει να είναι ιδανικό για όλους τους μήνες χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια και την οδηγική συμπεριφορά.

Είτε πρόκειται για τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών διακοπών είτε για την επιστροφή στην πόλη, η κατάσταση των ελαστικών παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενεργητικής ασφάλειας. Με έναν σύντομο προληπτικό έλεγχο και την επιλογή του κατάλληλου ελαστικού σε περίπτωση που τα παλιά θέλουν αλλαγή, ο οδηγός πρέπει να έχει ως γνώμονα για την επιλογή ελαστικού τις άνετες, αποδοτικές και με μεγαλύτερη ασφάλεια διαδρομές. Γιατί η πραγματική ασφάλεια ξεκινά πάντα από το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο που είναι τα τέσσερα ελαστικά του.

Διαβάστε επίσης:

Volkswagen ID. Polo: Τι προσφέρει η βασική έκδοση των 24.990 ευρώ – Εξοπλισμός και τεχνικά

Πρέπει να αλλάζεις λάδια πριν ή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές;

Η κινεζική μάρκα που δεν έχει ανταγωνιστή – Έχει πουλήσει 411.072 αυτοκίνητα σε έξι μήνες