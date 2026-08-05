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05.08.2026 17:41

Συμφωνία AKTOR με ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

05.08.2026 17:41
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2026 σχετικής ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Euronext Athens, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (το «SPA») για την πώληση στην ΑΚΤΩΡ ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των εταιρειών  με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E. (οι «Εταιρείες-Στόχοι») και 100% θυγατρικής της Εταιρείας.

Η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (enterprise value) των Εταιρειών-Στόχων ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ (σε βάση 100%). Το τίμημα για την πώληση του 75% θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού και τις λοιπές προβλεπόμενες στο SPA προσαρμογές.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την ως άνω συναλλαγή.

Motor Oil: Το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας

Τα επικείμενα μεγάλα έργα κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων απαιτούν εκτός από την τεχνογνωσία της διαχείρισης των απορριμματικών ροών και τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Η ΜΟΗ στη διαχείριση απορριμματικών ροών έχει να επιδείξει παρελθόν, παρόν και μέλλον με τις εταιρείες Θαλής και Ηλέκτωρ.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι του τομέα Κυκλικής Οικονομίας της ΜΟΗ στο εξής θα προχωρήσουν σε συνεργασία με τον γνωστό για τις δυνατότητές του στον κατασκευαστικό τομέα όμιλο της ΑΚΤΩΡ.

Η υπογραφή της συμφωνίας για την εξαγορά από τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ του 75% της MANETIAL LIMITED (κατόχου του 100% των μετοχών των ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ) αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική που ακολούθησε η Motor Oil τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Ο Όμιλος Motor Oil παραμένει προσηλωμένος  στη στρατηγική του για το 2030 και συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του με στόχο την ενεργειακή μετάβαση.

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