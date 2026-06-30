AKTOR και Motor Oil: Στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU – Mεγάλες προοπτικές φέρνει η προσέγγιση των δύο ισχυρών

Η πρόταση της AKTOR προς την Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιρειών «Ηλέκτωρ» και «Thalis» φαίνεται ότι δεν αποτελεί απλώς και μόνο μια πρόταση εξαγοράς, αλλά απλώνεται σε ένα ευρύ πεδίο κοινών επενδύσεων που αφορούν στην πράσινη μετάβαση, τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα νέα έργα ΣΔΙΤ για τα σκουπίδια.

Παράλληλα, οι συζητήσεις επεκτείνονται και στον ενεργειακό τομέα, με φόντο τη δημιουργία του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) της «Διώρυγας Gas», που αποτελεί θυγατρική της Motor Oil.

Όπως αναφέρει η Απογευματινή, σύμφωνα με την πρόταση της ΑKTOR, η προτεινόμενη συναλλαγή δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απευθείας απόκτηση του 75% των μετοχών της εταιρείας Manetial Limited, η οποία είναι 100% μητρική των δύο εταιρειών της Motor Oil, είτε εναλλακτικά με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών καθεμίας από τις δύο εταιρείες.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΜΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS ES ΑΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών Αρχών καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας.

Το χρονοδιάγραμμα των υπογραφών και το project στην Κόρινθο

Οι διεργασίες ανάμεσα στις δύο διοικήσεις είναι ιδιαίτερα ώριμες και τα πρώτα ορόσημα είναι ήδη ορατά. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το κομμάτι που αφορά την κυκλική οικονομία αναμένεται να έχει κλείσει οριστικά μέσα στον Ιούλιο.

Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα εντός του καλοκαιριού, υπολογίζεται πως θα πέσουν οι υπογραφές και για το FSRU.

Η συμμετοχή του ομίλου AKTOR στο συγκεκριμένο ενεργειακό έργο στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας θα γίνει με την εισφορά κεφαλαίων, αλλά και με τη δέσμευση χωρητικότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για να ξεκινήσει η κατασκευή του δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού LNG στη χώρα μας.

Τα αμοιβαία οφέλη

Για τον κατασκευαστικό όμιλο ΑΚΤΟR, η κίνηση αυτή προσφέρει κομβικά πλεονεκτήματα:

Ισχυρή είσοδος στο περιβάλλον: Ο AKTOR αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά διαχείρισης απορριμμάτων, την ώρα που ξεκινά ένας τεράστιος κύκλος νέων δημόσιων έργων και συμπράξεων.

Αυτός ο προσανατολισμός είχε αποτυπωθεί και στο πρόσφατο MoU με τη γαλλική SUEZ.

Θωράκιση των εσόδων:

Οι σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές που εξασφαλίζουν τα περιβαλλοντικά projects είναι απαραίτητες για τον όμιλο.

Αυτά τα κεφάλαια, μαζί με τα 950 εκατομμύρια ευρώ από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου, θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη των μεγάλων ενεργειακών του έργων.

Μάλιστα, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι πρώτες κινήσεις, η συνεργασία των δύο πλευρών μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο, εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη αλλά και τη Γερμανία και άλλα. Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα.

Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση των ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Κυκλική οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει επίσης στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων» πόλεων.

Ανάμεσα σε δεκάδες έργα ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

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