Καθώς προσπαθεί να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ έχει έναν μετριοπαθή σύμβουλο, τον αντιπρόεδρο Βανς, από τη μία πλευρά, και έναν σκληροπυρηνικό υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, από την άλλη, σημειώνει το Axios και συνεχίζει:

Γιατί έχει σημασία

Η επιτυχία των συνομιλιών —και, επομένως, η υγεία των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου— εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά ο Τραμπ θα αξιοποιήσει τον καθένα ώστε να εξισορροπήσει ανταγωνιστικά συμφέροντα στο Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

«Σκεφτείτε τον Μάρκο και τον JD ως πλευρές της προσωπικότητας και της πολιτικής του προέδρου», δήλωσε στο Axios ένας κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ.

«Υπάρχει μια πιο φιλοϊσραηλινή πλευρά, και αυτή είναι ο Ρούμπιο. Και υπάρχει μια πλευρά πιο επιφυλακτική απέναντι στο Ισραήλ. Αυτή είναι ο JD».

Focus

Ο Βανς και ο Ρούμπιο διαφώνησαν κατά τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης σχετικά με το ιστορικό μνημόνιο κατανόησης της 17ης Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Βανς διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία μαζί με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και ο αντιπρόεδρος θεωρούσε ότι ο Τραμπ έπρεπε να εγκρίνει τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να σταθεροποιηθεί η οικονομία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με αρκετές αμερικανικές πηγές.

Ο Ρούμπιο, μαζί με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ήταν επιφυλακτικός απέναντι στο μνημόνιο και στις πιθανότητες να οδηγήσει σε μια συνολική πυρηνική συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην περιοχή του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο μίλησε με τους περιφερειακούς ομολόγους του για την ανάγκη αύξησης της πίεσης προς το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο δεν προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν. Ο ίδιος και ο Γουίτκοφ ενημέρωσαν μέλη του Κογκρέσου τη Δευτέρα, προσπαθώντας να πείσουν δύσπιστους νομοθέτες να στηρίξουν τη συμφωνία.

«Μην τους σκέφτεστε ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», είπε ένας σύμβουλος της κυβέρνησης για τον Ρούμπιο και τον Βανς. «Μοιάζουν περισσότερο με διαφορετικά εργαλεία σε έναν ελβετικό σουγιά». Και ο Τραμπ χειρίζεται τον σουγιά.

Πίσω από τις γραμμές

Οι διαπραγματεύσεις είναι σύνθετες επειδή είναι τριμερείς, με τη συμμετοχή του Ισραήλ, του Ιράν και του Λιβάνου. Περιλαμβάνουν τρεις συμφωνίες:

Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Μια συμφωνία της 21ης Ιουνίου που έκλεισε ο Βανς με το Ιράν στην Ελβετία σχετικά με τον Λίβανο.

Ένα ειρηνευτικό πλαίσιο, υπό την καθοδήγηση του Ρούμπιο, που υπεγράφη την Παρασκευή από το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Σημείο τριβής

Στο πλαίσιο της πορείας του Ρούμπιο, τα μέρη εργάστηκαν για να εμποδίσουν το Ιράν να παρεμβαίνει στον Λίβανο. Όμως η πορεία του Βανς έδωσε στους Ιρανούς λόγο στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση υποστηριζόμενη από το Ιράν που αποσταθεροποιεί τον Λίβανο.

Το ζήτημα ήταν τόσο συγκεχυμένο ώστε τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από τους Αμερικανούς διαμεσολαβητές να διευκρινίσουν ποια από τις δύο πορείες αντιπροσωπεύει την πολιτική της κυβέρνησης.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε ότι τόσο ο Βανς όσο και ο Τραμπ ενέκριναν τη συμφωνία του Ρούμπιο.

Οι λεπτομέρειες

Το μνημόνιο 14 σημείων της 17ης Ιουνίου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ υπονοεί ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Λίβανο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όμως η συμφωνία της Παρασκευής επιτρέπει μια πιο σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ — και την εξαρτά από τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης-πληρεξουσίου του Ιράν, της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της στον Λίβανο εξοργίστηκαν, κήρυξαν τη συμφωνία του Ρούμπιο άκυρη και απαίτησαν να τηρηθεί από τα μέρη το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν που διαπραγματεύτηκε ο Βανς.

Τι λένε

Ο Τρίτα Πάρσι, αντιπρόεδρος του Quincy Institute for Responsible Statecraft, ανέφερε στο X ότι η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου απειλεί να υπονομεύσει το μνημόνιο και «έχει προκαλέσει ταραχές στη Βηρυτό, εν μέσω κατηγοριών ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου ξεπούλησε τη χώρα και συναίνεσε στην κατοχή τμημάτων του νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ».

After the US struck Iran (after Iran struck a ship in the Strait), Iranian media reports that the IRGC has struck US positions. Details are not available.



As bad as this is, an even greater threat to the MOU is the Israel-Lebanon agreement signed by the Lebanese government,… June 26, 2026

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, σημείωσε ότι το μνημόνιο αναφέρεται συγκεκριμένα στην «κυριαρχία του Λιβάνου» και ότι η συμφωνία της Παρασκευής, την οποία επέβλεψε ο Ρούμπιο, συνάδει με αυτή τη διατύπωση επειδή «ο Λίβανος υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Είτε το Ιράν πιστεύει στην κυριαρχία του Λιβάνου είτε όχι».

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Για τους Ιρανούς, οι συμφωνίες συγκρούονται. Για εμάς, όχι. Εξαρτάται από το πώς ερμηνεύει κανείς αυτές τις ρήτρες».

«Για εμάς, λέει ότι θα υπάρξει εκεχειρία και τώρα έχουμε θέσει σε εφαρμογή έναν μηχανισμό. Αλλά πώς φτάνεις εκεί; Αν οι Ιρανοί είπαν ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από τον Λίβανο, λοιπόν, αυτό έθεσε ένα πλαίσιο για να συμβεί αυτό».

Όχι μόνο η συμφωνία της Παρασκευής δεν αντιφάσκει με το μνημόνιο, είπε η πηγή, αλλά ο Βανς και ο Ρούμπιο δεν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

«Ο JD, ο Στιβ και ο Τζάρεντ διαμόρφωσαν βήμα προς βήμα τη συμφωνία με το Ιράν», είπε ο αξιωματούχος. «Αυτή είναι η ευθύνη τους. Ο Μάρκο πρέπει να ασχοληθεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, υπάρχει ένα διάγραμμα Βεν όπου υπάρχει επικάλυψη στον Λίβανο».

«Βγάζει έναν καθαρό τίτλο το να λέει κανείς ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ Βανς και Ρούμπιο. Σίγουρα, γέρνουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Και δεν υπάρχει μάχη με μαχαίρια μεταξύ τους, παρά τα όσα θέλουν τα μέσα ενημέρωσης, οι Δημοκρατικοί και οι Ιρανοί».

Η μεγάλη εικόνα

Ακόμη κι αν υπάρχουν συγκρούσεις στις ξεχωριστές συμφωνίες που ενέκρινε μέσω του Βανς και του Ρούμπιο, οι γνώστες των εξελίξεων δεν το βλέπουν ως εμπόδιο για τον Τραμπ.

«Όλο αυτό αφορά την πορεία προς την ειρήνη. Όσο περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αν το Ιράν θέλει ειρήνη, θα υπάρξει ειρήνη. Αν θέλει πόλεμο, θα υπάρξει πόλεμος».

Ο αξιωματούχος αμφισβήτησε επίσης την ιδέα σύγκρουσης μεταξύ Βανς και Ρούμπιο, λέγοντας ότι «εργάζονται συντονισμένα μεταξύ τους. Δεν είναι ότι ο ένας ανήκει στο φιλοϊσραηλινό καλάθι και ο άλλος στο αντι-ισραηλινό καλάθι. Δεν λειτουργεί έτσι εσωτερικά».

Το ενδιαφέρον στοιχείο

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν θα μπορούσε να έχει εσωτερικές πολιτικές επιπτώσεις — ειδικά όσον αφορά το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Ρούμπιο δεν πήρε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για κάποιο λόγο. «Περιμένει να δει αν ο Βανς θα αυτοκαταστραφεί», είπε ο αξιωματούχος.

Όμως ένας από τους άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους χαρακτήρισε αυτή την εκτίμηση «ανόητη και λανθασμένη. Τόσο ο Μάρκο όσο και ο JD εκτελούν τη βούληση του προέδρου».

«Υπάρχει ένα στρατόπεδο — το στρατόπεδο του προέδρου Τραμπ — και ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του προέδρου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

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