Άγριο έγκλημα στο Τέξας: Αδελφές και μια φίλη τους μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου μητέρα 5 παιδιών – Το εξοργιστικό βίντεο της σύλληψης

Σοκαριστική δολοφονία μιας μητέρας πέντε παιδιών στο Τέξας από δύο νεαρές αδερφές και μια φίλη τους που τη μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο για το άγριο έγκλημα.

Παράλληλα οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι όταν αστυνομικοί συνέλαβαν την 19χρονη Αμάγια Κούκι Ντίαζ και την 21χρονη Κίτι Μία Ντίαζ στην πόλη Ντελ Ρίο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, η μια χαμογελούσε και η δεύτερη έκανε σόου για τις κάμερες.

Στο βίντεο φαίνεται η 19χρονη να χαμογελάει ενώ της έχουν περάσει χειροπέδες για τη δολοφονία της 32χρονης Καρολάιν «Κάρο» Πένια ενώ λίγο αργότερα η 21χρονη γελούσε φωνάζοντας «σταματήστε να με γράφετε».

Two young Texas sisters and their friend were arrested after brutally hacking a mother of five to death. A 32-year-old mother in broad daylight on a busy street in Del Rio, Texas.



Kitty Mia Diaz (21), Amaya 'Cookie' Diaz (19), and Kyandra Renee Faz (21) are charged with murder.… pic.twitter.com/ObsX9CVINw — Desiree (@DesireeAmerica4) June 28, 2026

Για τη δολοφονία που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έχει συλληφθεί και η επίσης 21χρονη, Κιάντρα Ρενέ Φαζ, που είναι φίλη των δύο κοριτσιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KENS 5, η Πένια μαχαιρώθηκε δύο φορές στην πλάτη και μία φορά στο πλάι της κοιλιακής χώρας.

Μιλώντας στο ίδιο μέσο, η φίλη του θύματος, Τίνα, αποκάλυψε την ακριβή αιτία θανάτου: «Ένα από τα τραύματα από το μαχαίρι κατέληξε να τρυπήσει τους πνεύμονές της, γεγονός που αποτέλεσε τη θανατηφόρα αιτία».

Φίλη του θύματος περιέγραψε ότι η 32χρονη πάλεψε για τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ενέδρας που της έστησαν οι δύο αδερφές και η φίλη τους που κρατούνται με εγγύηση 15 εκατομμυρίων δολαρίων

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι πριν την θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη μητέρα με τα πέντε παιδιά ηλικίας από 3 έως 17 ετών και δύο εξ αυτών να είναι ΑμεΑ, δεν είχε υπάρξει κάποια δγμόσια αντιπαράθεση με τις τρεις συλληφθείσες.

Σημειώνεται ότι η μια από τις τρεις νεαρές που συνελήφθησαν είναι και αυτή μητέρα ενός μικρού παιδιού με φίλες της 32χρονης να αναρωτιούνται «γιατί μια μητέρα θα το έκανε αυτό σε μια άλλη μητέρα. Εκείνη θα βλέπει ακόμα τον γιο της να μεγαλώνει μέσα από το γυαλί και τα παιδιά της Κάρο θα έχουν μόνο μια ταφόπλακα».

Γνώριζαν το θύμα

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντελ Ρίο, Φρανκ Ραμίρεζ, η επίθεση κατά της Κάρολαϊν Πένια δεν ήταν τυχαία, καθώς οι τρεις κατηγορούμενες γνώριζαν το θύμα.

Όπως ανέφερε ο Ραμίρεζ, και οι τέσσερις γυναίκες ήταν κάτοικοι της ίδιας πόλης, ενώ το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μπροστά από το σπίτι μιας εκ των υπόπτων, στο οποίο η Πένια είχε μεταβεί οικειοθελώς.

Εκεί ξέσπασε ένας καβγάς –η αιτία του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη– κατά τη διάρκεια του οποίου μία εκ των υπόπτων έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε πλήγματα στην Πένια στην «περιοχή του κορμού».

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