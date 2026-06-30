Ρωσία: Μαζική επιδρομή με 419 ουκρανικά drones τη νύχτα – Κατέρριψαν 50 με κατεύθυνση τη Μόσχα

Μαζικές αεροπορικές επιδρομές με 419 drones εξαπέλυσαν οι Ουκρανοί κατά της Ρωσίας, με στόχο κυρίως τη Μόσχα, το βράδυ της Δευτέρας σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πάνω από 50 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 20:00 ώρα Μόσχας (σ.σ. και Ελλάδας) της 29ης ως τις 07:00 της 30ής Ιουνίου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 419 ουκρανικά drones», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας για τις επιθέσεις της Ουκρανίας.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, η γειτονική ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, όπως και αυτή της Μόσχας, ιδίως, ήταν οι περιοχές όπου έγιναν οι περισσότερες αναχαιτίσεις – από τις συνολικά 19.

Η νέα μαζική επιδρομή ακολουθεί εκείνη που έγινε με 660 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης προς Παρασκευή.

Ο αριθμός εκείνος ήταν από τους υψηλότερους που έχουν ανακοινωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022.

Αναχαιτίστηκαν περίπου 50 ουκρανικά drones με κατεύθυνση τη Μόσχα

Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για πενήντα ουκρανικά drones που αναχαιτίστηκαν καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας, χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς ή ζημιές.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram από τις 03:58 ως τις 05:45, ο δήμαρχος αναφέρθηκε σε πολλά κύματα drones που αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονταν στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές της στη ρωσική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τη Μόσχα και άλλες τοποθεσίες μακριά από τα σύνορα, προσπαθώντας να πλήξει πάνω απ’ όλα υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογονανθράκων, ώστε να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας και άρα τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Από την άλλη οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις, πέρα από τα μέτωπα.

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