Απόπειρα γυναικοκτονίας στην Κύπρο: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου. Αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:50, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι.

Στο σπίτι έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας Λεμεσού. Από τα ευρήματα που θα συλλεγούν αναμένεται να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον της συζύγου του.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα εξέπνευσε, ωστόσο άλλες πληροφορίες στη συνέχεια έκαναν λόγο για μεταφορά της στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου είναι διασωληνωμένη και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το γεγονός ότι φέρεται να χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακό όπλο καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή για την Αστυνομία , η οποία θα κληθεί να διερευνήσει όχι μόνο το ίδιο το έγκλημα, αλλά και όλες τις πτυχές που αφορούν την κατοχή και χρήση του όπλου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι ανακριτές εξετάζουν το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του ζευγαριού, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που ενδεχομένως γνώριζαν την κατάσταση μεταξύ των δύο συζύγων.

Στο μικροσκόπιο θα τεθούν επίσης τυχόν προηγούμενα περιστατικά ή ενδείξεις έντασης, εφόσον υπήρχαν και εφόσον είχαν τεθεί υπόψη οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως περιστατικό ακραίας ενδοοικογενειακής βίας, με τις κυπριακές Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν την εικόνα μιας τραγωδίας που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω της νεκρό τον φερόμενο δράστη και βαριά σκιά γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε τους πυροβολισμούς η σύζυγός του.

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