Περού: Νικήτρια των προεδρικών εκλογών η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι

Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας.

Η υποψήφια της δεξιάς ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, έπειτα από μια οριακή αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι έλαβε το 50,13% των ψήφων.

Ο υποψήφιος της αριστεράς, Ρομπέρτο Σάντσες, συγκέντρωσε 49,86%, με τη διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων να είναι ιδιαίτερα μικρή.

Ποια είναι η Κέικο Φουχιμόρι

Η Κέικο Σοφία Φουχιμόρι Ιγκούτσι γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1975 στη Λίμα και είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταυτόχρονα πιο πολωτικές πολιτικές προσωπικότητες του Περού.

Είναι κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα την περίοδο 1990-2000, και της Σουσάνα Ιγκούτσι. Σε ηλικία 19 ετών ανέλαβε τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας του Περού, μετά την απομάκρυνση της μητέρας της από τον τίτλο, και παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως το τέλος της προεδρίας του πατέρα της.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα εισήλθε ενεργά στην πολιτική. Εξελέγη βουλευτής το 2006, ενώ από το 2009 ηγείται του κόμματος «Λαϊκή Δύναμη» («Fuerza Popular»), που εκφράζει τον φουχιμορισμό.

Η Φουχιμόρι διεκδίκησε επανειλημμένα την προεδρία του Περού, ενώ η πολιτική της διαδρομή συνδέθηκε με έντονη πόλωση: από τη μία πλευρά, με την υποστήριξη όσων βλέπουν στο όνομά της τη συνέχεια της σκληρής γραμμής για την ασφάλεια και την οικονομία, και από την άλλη με την αντίδραση όσων συνδέουν τον φουχιμορισμό με αυταρχισμό, διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί προεδρίας του πατέρα της.

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