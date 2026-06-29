Βενεζουέλα: Διασώστες απεγκλώβισαν 21χρονο μετά από 106 ώρες στα ερείπια – Στην απόλυτη σιωπή για οποιοδήποτε σημάδι ζωής δουλεύουν οι ομάδες

Ένας 21χρονος άνδρας διασώθηκε από τα ερείπια ενός κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Διασώστες από το κεντροαμερικανικό έθνος συμμετείχαν σε μια ομάδα που εργαζόταν για να μεταφέρει τον Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας σε ασφαλές μέρος πέντε ημέρες μετά τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.

«Αυτή η διάσωση κατέστη δυνατή χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες ομάδων διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίες εργάστηκαν ακούραστα για να φτάσουν στον Άαρον», έγραψε ο Μπουκέλε σε μια ανάρτηση στο X τη Δευτέρα.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Ο Καντίγιο Βάργκας λαμβάνει τώρα ιατρική περίθαλψη, δήλωσε ο Μπουκέλε.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ελπίδα να σώσουμε περισσότερες ζωές», πρόσθεσε.

Πώς εργάζονται οι διασώστες για να βρουν ανθρώπους θαμμένους κάτω από τα ερείπια

Η εύρεση ανθρώπων που έχουν ταφεί κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια είναι δύσκολη, επίπονη δουλειά και απαιτεί τον συντονισμό πολλών διαφορετικών εξειδικευμένων ομάδων από όλο τον κόσμο.

Πρώτον, τις ώρες αμέσως μετά τους σεισμούς, διεξάγονται έρευνες για την αξιολόγηση των ζημιών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων και τον εντοπισμό τυχόν κινδύνων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχει ορίσει η Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης, η οποία συντονίζει παρόμοιες προσπάθειες. Αμερικανικά ελικόπτερα έχουν βοηθήσει σε αυτό το στάδιο στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, καταρτίζονται σχέδια για τη διαίρεση των κατεστραμμένων περιοχών σε τομείς για την καλύτερη οργάνωση των ομάδων διάσωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ομάδα, οι διασώστες εντοπίζουν πού πιστεύουν ότι είναι πιθανό να έχουν επιβιώσει οι άνθρωποι και επικεντρώνουν τις προτεραιότητές τους εκεί. Θα μιλήσουν με τους ντόπιους για πληροφορίες σχετικά με τα θύματα και τις διατάξεις των κτιρίων, θα βρουν οδούς διαφυγής και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν θύλακες μέσα στα ερείπια όπου μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι, ακούγοντας, όπως στη Λα Γκουάιρα, σε σχεδόν απόλυτη σιωπή για οποιοδήποτε σημάδι ζωής.

#INTERNACIONAL| “NO SE ESCUCHA NADA, SOLO MOTOS Y CAMIONES, NECESITAMOS SILENCIO” 🔇🤫😶📳📵



Circula video en redes sociales, en donde los elementos del ejército mexicano, no pueden realizar su trabajo de rescate, debido al ruido excesivo que hay en todas partes, no sé logra… pic.twitter.com/83MG9S961l — APD Noticias (@apdnoticias) June 27, 2026

Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είναι ζωτικής σημασίας για την εύρεση επιζώντων. Αυτά και οι χειριστές τους σέρνονται κάτω από σπασμένες δοκούς και σε στενούς χώρους στα κτίρια που καταστράφηκαν από αυτούς τους σεισμούς. Η τεχνολογία παίζει επίσης τον ρόλο της. «Μπαίνουμε με αυτά τα μικρο-drones, τα αποκαλούν drone κατσαρίδες, που μας βοηθούν να βρίσκουμε ανθρώπους στα κτίρια», δήλωσε ο επικεφαλής της βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, στο BBC το Σάββατο.

Αλλά ακόμη και τα πιο λεπτομερή σχέδια μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα επί τόπου όταν τεθούν σε εφαρμογή.

Οι Βενεζουελάνοι των οποίων τα μέλη των οικογενειών τους εξακολουθούν να αγνοούνται εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη βαρέων μηχανημάτων που βοηθούν τις ομάδες να μετακινήσουν τις τεράστιες ποσότητες συντριμμιών.

Στο σημείο ενός κτιρίου που κατέρρευσε, ο βιομηχανικός μηχανικός Αλεχάντρο Σεράνο δήλωσε στο Reuters ότι υπήρχε μια «έντονη μυρωδιά θανάτου» και ότι οι χειριστές μηχανημάτων που είχαν δεσμευτεί να βοηθήσουν στον καθαρισμό των ερειπίων δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

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