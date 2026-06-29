Αυστραλός συνελήφθη για τη δολοφονία ανήλικης στην Ταϊλάνδη – Την βρήκαν νεκρή σε βαλίτσα (Video)

Η οικογένεια μιας 17χρονης Ταϊλανδέζας, της οποίας η σορός βρέθηκε σε βαλίτσα στην Πατάγια, δήλωσε συντετριμμένη από τον θάνατό της, για τον οποίο ένας Αυστραλός συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι συνέλαβε έναν Αυστραλό, ηλικίας περίπου 40 ετών, στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ νωρίς το Σάββατο σε σχέση με τη δολοφονία στην Πατάγια, περίπου 150 χλμ.ανατολικά της Μπανγκόκ.

Ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, απόκρυψη πτώματος, μετακίνηση ή καταστροφή πτώματος και απαγωγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι εξέτασε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που έδειχνε τον Κάρμαν να εισέρχεται σε ένα διαμέρισμα με το κορίτσι και στη συνέχεια να φεύγει μόνος του ώρες αργότερα κρατώντας μια βαλίτσα.

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Days after a 17-year-old Thai girl's body was found in a suitcase in Pattaya, CCTV footage released by the police showed the suspect, identified as Australian Simon Peter Carman, arriving at his residence building with the victim https://t.co/l9GHUsMnML pic.twitter.com/HOBtrpy5Be — Reuters (@Reuters) June 29, 2026

Σε μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης φόρτωσε τη βαλίτσα σε μια μοτοσικλέτα και οδήγησε σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή. Η αστυνομία αργότερα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και συνέλαβε τον Κάρμαν στο αεροδρόμιο καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε μια πτήση επιστροφής στην Αυστραλία.

Σε ένα ανακριτικό δωμάτιο στο αστυνομικό τμήμα, ο Κάρμαν έστειλε ένα μήνυμα στην οικογένεια του θύματος πριν μεταφερθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πατάγια.

«Λυπάμαι για αυτό που συνέβη στην κόρη σας. Ήταν εκτός του ελέγχου μου», είπε.

Ο πατέρας του θύματος, Θονγκτσάι Ντονχόμλα, 46 ετών, είπε ότι αγωνιζόταν να αποδεχτεί την απώλεια.

«Είμαι βαθιά λυπημένος. Η κόρη μου δεν είχε μητέρα, οπότε όποτε ήθελε κάτι, έβρισκε τον τρόπο η ίδια, και πάντα με βοηθούσε κι εμένα», είπε.

Η μητριά της, Οράντε Μπουσάρακουμ, είπε ότι ήθελε ο ύποπτος να αντιμετωπίσει την πιο σκληρή τιμωρία.

«Είπα στην αστυνομία ότι θέλω να εκτελεστεί. Ως (μητριά), δεν ξέρω τι άλλο να πω… Θέλω απλώς να αντιμετωπίσει όλες τις συνέπειες», είπε.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει πότε ο Κάρμαν θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

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