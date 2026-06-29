Βενεζουέλα: Μητέρα με το μωρό της διασώθηκαν από τα συντρίμμια 36 ώρες μετά τους φονικούς σεισμούς (Video)

Μια μητέρα που ανασύρθηκε από τα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της στη Βενεζουέλα με το 18 ημερών μωρό της, μίλησε στο BBC για το πώς ο γιος της τη βοήθησε να κρατηθεί ζωντανή.

Η Νταγιάνα Πατίνο είπε ότι ο γιος της, Χουάν Ντέιβιντ, της έδωσε «κίνητρο να είναι ξύπνια και σε εγρήγορση».

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να διαπιστώσω ότι ανέπνεε ακόμα», είπε.

Τα πλάνα της διάσωσης έχουν κοινοποιηθεί σε όλο τον κόσμο, με τον Χουάν Ντέιβιντ να γίνεται σύμβολο ελπίδας στη Βενεζουέλα, η οποία έχει καταστραφεί από τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη – σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους.

Δεκάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι αγνοούνται σε αυτό που η προσωρινή πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε ως την «πιο βάναυση φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται, αλλά οι ελπίδες ότι θα βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται.

Σε μια κλινική στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, την Κυριακή, η Νταγιάνα μίλησε στο BBC για τις τρομακτικές ώρες που πέρασε κάτω από το έδαφος, κρατώντας τον μικροσκοπικό γιο της κοντά της και προσευχόμενη να σωθούν.

Έπλενε τα πιάτα στο διαμέρισμά της στον όγδοο όροφο στη βόρεια παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Αμέσως έτρεξε να αγκαλιάσει τον γιο της, νομίζοντας ότι θα ήταν «μόνο μια ελαφριά δόνηση».

«Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά από αυτό, ένιωσα σαν να βυθιζόμουν στο νερό και τη λάσπη, και μετά έπεσα στο λάκκο όπου έμεινα. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου επειδή πετούσα. Χτύπησα στα έπιπλα», είπε.

Αμέσως, είπε ότι άρχισε να ουρλιάζει, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει.

🇻🇪 Over 1,400 people have died following twin #earthquakes in #Venezuela on June 24. #Rescue teams are still looking for survivors, although hope is fading.



The 72-hour window after natural #disasters is the key moment to find the living, according to experts. pic.twitter.com/2Gse0OXukP — FRANCE 24 English (@France24_en) June 29, 2026

«Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα σπαταλήσω την ενέργειά μου – θα ουρλιάξω όταν χρειαστεί, όταν ακούσω φωνές ή βήματα κοντά», είπε.

«Δεν ξέρω πώς παρέμεινα τόσο ήρεμη επειδή το αριστερό μου πόδι ήταν παγιδευμένο κάτω από το τσιμέντο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ο κρόταφός μου ήταν πιεσμένος σε έναν βράχο».

Η Νταγιάνα είπε ότι βρήκε ελπίδα όταν ένιωσε μια Βίβλο από κάτω της.

«Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου», είπε.

Στο σκοτάδι των ερειπίων, μπορούσε να δει μια «μικρή ακτίνα φωτός που έμοιαζε με φεγγάρι».

Είπε ότι η διάσωσή της ήρθε αφού άκουσε τον αδερφό της να φωνάζει το όνομά της.

«Είπα στον εαυτό μου, αυτή είναι η μόνη μου ευκαιρία. Από τα βάθη των πνευμόνων μου φώναξα… Ούρλιαξα “Εδώ είμαι” με όλη μου τη δύναμη, και εκείνος είπε “Σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω έξω”.»

Τήρησε αυτή την υπόσχεση και ακολούθησε μια λεπτή επιχείρηση διάσωσης για να βγουν τόσο η μητέρα όσο και το μωρό από τα ερείπια το βράδυ της Πέμπτης.

Η Νταγιάνα τραυματίστηκε και στα δύο πόδια της όταν έγινε ο σεισμός, ενώ ο Χουάν ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Ο σύζυγος της Νταγιάνα, Γκέρσον, μόλις είχε επιστρέψει σπίτι και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Κατάφερε να πηδήξει πάνω από έναν φράχτη για να προφυλαχθεί.

Όταν είδε τι είχε απογίνει η πολυκατοικία τους, φοβήθηκε τα χειρότερα.

Η στιγμή της διάσωσης του μωρού και της συζύγου του ήταν «ένα θαύμα», είπε.

Σε βίντεο από τη διάσωση που κοινοποιήθηκε ευρέως, ο Γκέρσον φαίνεται να κλείνει τα μάτια του και να γέρνει το κεφάλι του πίσω στον ουρανό καθώς αγκαλιάζει τον γιο του, κατακλυσμένος από συγκίνηση.

«Ήταν απερίγραπτο. Νόμιζα ότι ήταν νεκροί. Και όταν είδα τον γιο μου ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Ένιωσα τη ζωή να επιστρέφει σε μένα», είπε στο BBC για εκείνη τη στιγμή.

Το σπίτι του Γκέρσον και της Νταγιάνα έχει καταστραφεί, μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, και είναι συντετριμμένοι που ο σκύλος τους εξακολουθεί να αγνοείται, αλλά λένε ότι τώρα θα «ξεκινήσουν από το μηδέν».

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά να που είμαστε εδώ… Θα ξαναχτίσουμε όλα όσα χάσαμε», υποσχέθηκε ο Γκέρσον.

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