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29.06.2026 15:54

Τρόμος στον Καναδά: Γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα (Video)

29.06.2026 15:54
arkouda-kanadas

Μια πρωινή βόλτα με τον σκύλο της εξελίχθηκε σε εφιαλτική εμπειρία για γυναίκα στον Καναδά, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με μια αρκούδα σε δασική περιοχή. Η γυναίκα κατέγραψε το τρομακτικό περιστατικό με το κινητό της, με το σχετικό βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει διαρκώς «Όχι! Φύγε!», επιχειρώντας να απομακρύνει το άγριο ζώο με τις φωνές της. Ωστόσο, η αρκούδα συνέχισε να κινείται πίσω της κατά μήκος του δρόμου.

Στην αρχή το μεγαλόσωμο θηλαστικά καταγράφεται να πλησιάζει τη γυναίκα και τον σκύλο της με αργό ρυθμό, όμως στη συνέχεια κάνει συνεχόμενα βήματα προς το μέρος τους, με τη γυναίκα να οπισθοχωρεί σταδιακά, χωρίς στιγμή να της γυρίσει την πλάτη.

Για περίπου δύο λεπτά η αρκούδα πλησίαζε απειλητικά και έπειτα απομακρυνόταν, ενώ αρκετές φορές σηκώθηκε στα πίσω πόδια της, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό της μέγεθος. Την ίδια ώρα, η γυναίκα συνέχιζε να της φωνάζει να φύγει.

Η περιπέτεια έληξε όταν, όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα πέταξε το μπουκάλι με το νερό της, αποσπώντας την προσοχή της αρκούδας. Το ζώο κατευθύνθηκε προς το αντικείμενο για να το εξετάσει και η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία να απομακρυνθεί τρέχοντας μαζί με τον σκύλο της.

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