«Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσικλετιστής που είδε το βυτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του (Video)

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Στις στιγμές τρόμου που βίωσε όταν είδε το βυτιοφόρο που είχε βγει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση, να έρχεται κατά πάνω του, αναφέρθηκε ο μοτοσικλετιστής που κατέγραψε το περιστατικό που έχει προκαλέσει αίσθηση. «Άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να αποφύγω», τόνισε ο ίδιος.

Το τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα στη λίμνη Πλαστήρα, με τον οδηγό του βυτιοφόρου να επιχειρεί προσπέραση πάνω σε στροφή επαρχιακού δρόμου, και να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα.

Ο μοτοσικλετιστής μίλησε στον ALPHA για τη στιγμή που αντίκρισε το βαρύ όχημα. «Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς τη λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου εννοείται το έβλεπα από πολύ πιο πριν για αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», είπε.

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα, πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι», συμπλήρωσε.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου

Το βίντεο του μοτοσικλετιστή αναρτήθηκε στα social media και κινητοποίησε τις Αρχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται και ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο στη Χαλκιδική και αναμένεται να μεταβεί οικειοθελώς στην Τροχαία, προκειμένου να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται σε βάρος του.

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