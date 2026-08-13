«Δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις»: Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη

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Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη —ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο— βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών, καθώς ο τελευταίος καύσωνας που πλήττει την ήπειρο εντάθηκε.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 35°C σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι επρόκειτο να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες.

«Η ζέστη εδώ είναι πραγματικά ανυπόφορη», δήλωσε ο φαρμακοποιός Μπέιλι Γουίλιαμσον, εκφράζοντας ανησυχία για τους ασθενείς στα νοσοκομεία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πέμπτη θερμότερη ημέρα στην ιστορία των μετρήσεων.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη και σε ορισμένες περιοχές δεν διαθέτει επαρκείς υποδομές για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα και η ξηρασία έχουν συμβάλει σε ένα ιστορικά θερμό καλοκαίρι με πυρκαγιές, ενώ έχουν συνδεθεί και με τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων μέχρι στιγμής.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τα ολοένα θερμότερα και συχνότερα κύματα καύσωνα στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με ανάλυση που βασίστηκε στις προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις πληθυσμιακές προβολές για το 2025 του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι θερμοκρασίες επρόκειτο να ξεπεράσουν τους 30°C για σχεδόν τρεις στους πέντε Ευρωπαίους κατοίκους (εξαιρουμένης της Τουρκίας) — περίπου 340 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα ευρήματα του Γαλλικού Πρακτορείου είναι συμβατά με εκείνα της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Ασθενείς υποφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Λονδίνο, η θερμοκρασία έφτασε τους 38,1°C στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου (Kew Gardens), καθιστώντας την Πέμπτη την πέμπτη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την επίσημη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Ο 20χρονος Γουίλιαμσον, ο οποίος εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), δήλωσε ότι η ζέστη επηρεάζει σοβαρά τους ασθενείς στα νοσοκομεία.

«Οι άνθρωποι στα κρεβάτια είναι πραγματικά, πραγματικά άρρωστοι και δεν μπορούν ούτε να αναπνεύσουν εξαιτίας της ζέστης — είναι πολύ άσχημα», είπε.

Πρόσθεσε ότι τα νοσοκομεία είχαν καταγράψει αύξηση των περιστατικών θερμοπληξίας και ότι το NHS δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις ανάγκες.

«Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό», είπε ο Γουίλιαμσον αναφερόμενος στα κύματα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. «Νομίζω ότι είναι μια πραγματική ένδειξη του πόσο άσχημα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή».

Ο 60χρονος Τιμ Γουάλας, ο οποίος επισκεπτόταν τη χώρα από την Αυστραλία, δήλωσε επίσης εντυπωσιασμένος από τη ζέστη.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και, ξεκάθαρα, είναι ανησυχητικό», είπε.

«Μπορεί να έχουμε τέτοια καλοκαίρια πιο συχνά και το γρασίδι να ξεραίνεται πιο συχνά, αλλά θα ξαναφυτρώνει. Όλα αυτά όμως αποτελούν μέρος της διαδικασίας κατά την οποία ο πλανήτης θερμαίνεται».

Η Ευρώπη φλέγεται από τη ζέστη

Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία France Météo κατέγραψε 38°C στο Παρίσι, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας τέθηκε σε επιφυλακή για καύσωνα.

Στην Ιταλία, παρόμοιες θερμοκρασίες προβλεπόταν να επηρεάσουν 29 εκατομμύρια κατοίκους, ιδιαίτερα κατά μήκος της δυτικής ακτής, στην κοιλάδα του Πάδου, στη «φτέρνα» της ιταλικής χερσονήσου και στα νησιά.

Μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου αναμενόταν επίσης να επηρεαστεί, με 25 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ισπανία να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κατέγραψε την Πέμπτη θερμοκρασίες έως και 37°C στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θερμοκρασίες 36°C και άνω καταγράφηκαν συνολικά σε 40 τοποθεσίες στην κεντρική και νότια Αγγλία.

Η χώρα οδεύει προς το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε την Τρίτη το Met Office.

Το AFP υπολογίζει τα σχετικά στοιχεία χρησιμοποιώντας μεθοδολογία παρόμοια με εκείνη της Klimadashboard, διασταυρώνοντας την πληθυσμιακή πυκνότητα με το μοντέλο πρόγνωσης καιρού της Deutscher Wetterdienst (DWD) — της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γερμανίας.

Στην καταμέτρηση περιλαμβάνονται οι κάτοικοι για τους οποίους το μοντέλο προβλέπει θερμοκρασίες άνω των 30°C ή 35°C στην περιοχή τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Καθώς το μοντέλο έχει ανάλυση περίπου 6,5 χιλιομέτρων, δεν αποτυπώνει πλήρως το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, κατά το οποίο οι πόλεις είναι σημαντικά θερμότερες από τις γύρω αγροτικές περιοχές, δήλωσε στο AFP ο Ντέιβιντ Γιαμπλόνσκι της ΜΚΟ Klimadashboard.

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