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13.08.2026 21:45

Από πτώση δέντρου σε δίκτυο ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

13.08.2026 21:45
fotia xalkidiki

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Πεντακόσια μέτρα από την επαρχιακή οδό Κασσανδρείας στον δρόμο προς Σίβηρη, σε δασικό και οικιστικό κομμάτι φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε παρθένο δάσος και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε σπίτια και υποδομές στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Όπως μετέδωσαν MEGA και ΑΝΤ1, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση δέντρου πάνω στην κολώνα του δικτύου ηλεκτροδότησης που προκάλεσε σπινθήρα από τον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που επεκτάθηκε ταχύτατα.

Στελέχη του Ανακριτικού Κλιμάκιου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και ηλεκτρολόγους βρίσκονται στο σημείο ώστε να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια.

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