Χιλιάδες Βρετανοί και Ισπανοί με προβλήματα όρασης μετά την έκλειψη Ηλίου – Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις στην Google για συμβουλές και πληροφορίες

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Προβλήματα όρασης παρουσίασαν χιλιάδες Βρετανοί μετά την ολική έκλειψη ηλίου, με τις αναζητήσεις στην Google για τη φράση «my eyes hurt» (σ.σ. «πονάνε τα μάτια μου») να καταγράφουν αύξηση 1.500% μέσα σε ένα 24ωρο.

Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πριν από το φαινόμενο ότι η παρατήρηση του ήλιου χωρίς τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ακόμη και μια σύντομη απευθείας ματιά μπορεί να τραυματίσει τον αμφιβληστροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης.

Μετά την έκλειψη, αναφορές χρηστών στα social media έκαναν λόγο για ενοχλήσεις στα μάτια, πονοκεφάλους και θολή όραση. Κάποιοι μάλιστα εξέφρασαν ανοιχτά την ανησυχία τους ότι ενδέχεται να έχουν προκαλέσει βλάβη στην όρασή τους.

Η «έκρηξη» των αναζητήσεων και οι μαρτυρίες

Τα δεδομένα από τις τάσεις της Google δείχνουν σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τον πόνο στα μάτια αμέσως μετά το φαινόμενο. Στη Βρετανία, το βράδυ της Πέμπτης, 13/8, η αναζήτηση «my eyes hurt» ήταν αυξημένη κατά 1.500% υψηλότερη από την προηγούμενη ημέρα.

Η μεταβολή ήταν ακόμη μεγαλύτερη στην Ισπανία, όπου ο ουρανός σκοτείνιασε προσωρινά κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης. Εκεί, η αναζήτηση της φράσης «me duelen los ojos» («πονούν τα μάτια μου») κατέγραψε αύξηση 5.000%.

Την ίδια ώρα, οι αναρτήσεις στα social media αποτύπωσαν την ανησυχία όσων παρακολούθησαν το φαινόμενο χωρίς επαρκή προστασία.

«Το κοίταξα κυριολεκτικά για ένα δευτερόλεπτο και τώρα πονάνε τα μάτια μου», έγραψε ένας χρήστης στο X. Σε άλλη ανάρτηση, χρήστης σημείωσε: «Χαίρομαι που το νιώθουμε όλοι αυτό, έχω έναν μικρό πονοκέφαλο και είναι αρκετός για να με κάνει να αρχίσω να προσεύχομαι».

Ένας ακόμη χρήστης περιέγραψε την εμπειρία του ως εξής: «Παιδιά, κοίταξα κατευθείαν την ηλιακή έκλειψη και μπορώ πραγματικά να νιώσω τη ζημιά στα μάτια μου – το κεφάλι μου πονάει πάρα πολύ και η όρασή μου είναι τόσο θολή».

Ανάλογη ήταν και η ανάρτηση χρήστη στο TikTok: «Την κοίταξα. Τα μάτια μου με πεθαίνουν. Είναι ένα συναίσθημα που δεν έχω ξανανιώσει και νομίζω ότι θα τυφλωθώ».

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοηθούν

Ο Alex Ionides, χειρουργός οφθαλμίατρος στο Moorfields Eye Hospital και στο Moorfields Private, επισημαίνει ότι η εμφάνιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων μετά την απευθείας θέαση του ήλιου απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Μεταξύ αυτών είναι ο πόνος ή το κοκκίνισμα στα μάτια, ο έντονος ερεθισμός, η θολή ή παραμορφωμένη όραση, η εμφάνιση νέων σκοτεινών σημείων στο οπτικό πεδίο και οποιαδήποτε αιφνίδια αλλαγή στην όραση.

«Μία από τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας μερικής έκλειψης μπορούμε να κοιτάξουμε με ασφάλεια τον ήλιο. Στην πραγματικότητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, ο ήλιος παραμένει αρκετά φωτεινός ώστε να προκαλέσει βλάβη στους ευαίσθητους ιστούς του ματιού», εξηγεί.

Στο επίκεντρο του κινδύνου βρίσκεται ο αμφιβληστροειδής, το φωτοευαίσθητο τμήμα στο πίσω μέρος του ματιού που παίζει καθοριστικό ρόλο στην όραση.

«Όταν κοιτάζουμε απευθείας τον ήλιο, το έντονο φως και η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια», σημειώνει ο Alex Ionides.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επειδή η πιθανή βλάβη δεν συνοδεύεται υποχρεωτικά από άμεσο πόνο: «Η ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έκθεσης. Η βλάβη μπορεί να μην προκαλεί πόνο και έτσι αρκετοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα παρά μόνο ώρες αργότερα».

Μεταξύ των πιθανών συμπτωμάτων είναι η θολή ή παραμορφωμένη εικόνα, η μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων, η δυσκολία στην ανάγνωση και η παρουσία σκοτεινού σημείου στο κέντρο του οπτικού πεδίου. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, δεν αποκλείεται η μόνιμη απώλεια όρασης.

Όταν η ενόχληση εμφανίζεται παρά την προστασία

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι περιπτώσεις ανθρώπων που δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν κούραση στα μάτια ή πονοκέφαλο, παρότι είχαν φορέσει πιστοποιημένα ειδικά γυαλιά για την παρατήρηση της έκλειψης.

Μια τέτοια ενόχληση, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι έχει προκληθεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι μπορεί να πρόκειται για απλή καταπόνηση των ματιών, αντίστοιχη με εκείνη που προκαλείται έπειτα από πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, και, συνήθως, αυτού του τύπου η ενόχληση υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες.

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