Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία – Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο στη νότια Αγγλία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:54 μ.μ. (10:54 π.μ. ET) κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewes στο Ανατολικό Σάσεξ, περίπου 70 μίλια νότια του Λονδίνου, σύμφωνα με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Passenger train derails near UK station as emergency services flood track and line closedhttps://t.co/C75WQct1sE pic.twitter.com/4PJr219b4z — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 13, 2026

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πολλά βαγόνια να έχουν ανατραπεί, με ανθρώπους να στέκονται από πάνω τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ δήλωσε ότι συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο και συμβούλευσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Train carriages have overturned after a passenger train derailed near Lewes in East Sussex, with images from the scene showing emergency responders standing on top of carriages lying on their sides.



Other carriages remain upright on the tracks, while emergency personnel and… https://t.co/C9YZPWDEM2 pic.twitter.com/mSIYWbr1FA August 13, 2026

Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι ανησυχεί «βαθιά» για τις αναφορές για τον εκτροχιασμό, προτού εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης που εργάζονται στο σημείο για να υποστηρίξουν τους πληγέντες.

«Εργαζόμαστε γρήγορα με τη σιδηροδρομική βιομηχανία και τους τοπικούς εταίρους για να βοηθήσουμε τους επιβάτες», πρόσθεσε.

Δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις για την αιτία του εκτροχιασμού. Ορισμένα δρομολόγια τρένων είχαν ακυρωθεί και άλλα λειτουργούσαν με χαμηλότερες ταχύτητες λόγω καύσωνα – οι θερμοκρασίες σε ορισμένα μέρη της νότιας Αγγλίας έφτασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιβάτες των σιδηροδρομικών γραμμών έχουν προειδοποιηθεί για «σοβαρή αναστάτωση» για τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την National Rail.

«Δεν μπορούν να περάσουν τρένα μέσω Lewes και Haywards Heath μέχρι νεωτέρας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό σας», ανέφερε.

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