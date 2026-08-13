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13.08.2026 19:55

Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία – Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

13.08.2026 19:55
extroxiasmos treno

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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο στη νότια Αγγλία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:54 μ.μ. (10:54 π.μ. ET) κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewes στο Ανατολικό Σάσεξ, περίπου 70 μίλια νότια του Λονδίνου, σύμφωνα με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πολλά βαγόνια να έχουν ανατραπεί, με ανθρώπους να στέκονται από πάνω τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ δήλωσε ότι συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο και συμβούλευσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι ανησυχεί «βαθιά» για τις αναφορές για τον εκτροχιασμό, προτού εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης που εργάζονται στο σημείο για να υποστηρίξουν τους πληγέντες.

«Εργαζόμαστε γρήγορα με τη σιδηροδρομική βιομηχανία και τους τοπικούς εταίρους για να βοηθήσουμε τους επιβάτες», πρόσθεσε.

Δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις για την αιτία του εκτροχιασμού. Ορισμένα δρομολόγια τρένων είχαν ακυρωθεί και άλλα λειτουργούσαν με χαμηλότερες ταχύτητες λόγω καύσωνα – οι θερμοκρασίες σε ορισμένα μέρη της νότιας Αγγλίας έφτασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιβάτες των σιδηροδρομικών γραμμών έχουν προειδοποιηθεί για «σοβαρή αναστάτωση» για τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την National Rail.

«Δεν μπορούν να περάσουν τρένα μέσω Lewes και Haywards Heath μέχρι νεωτέρας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό σας», ανέφερε.

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