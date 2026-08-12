Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: Πάνω από 35 βαθμοί για 92 εκατ. ανθρώπους

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Τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερους από τους μισούς κατοίκους της Ευρώπης, εξαιρουμένης της Τουρκίας. Πρόκειται για περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Στο επίκεντρο Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία

Η δυτική και η νότια Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Στη Γαλλία, το θερμόμετρο προβλέπεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπου ζουν περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Από την έντονη ζέστη αναμένεται να εξαιρεθούν κυρίως οι ορεινές περιοχές και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Στην Ιταλία, περίπου 29 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βρεθούν κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, ενώ στην Ισπανία ο αντίστοιχος αριθμός υπολογίζεται σε 21 εκατομμύρια.

Το κύμα ζέστης φτάνει και στα Βαλκάνια

Σύμφωνα με την ανάλυση του AFP, το κύμα καύσωνα επεκτείνεται προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας ιδιαίτερα:

την Ελλάδα,

την Αλβανία,

την Κροατία,

και άλλες περιοχές κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής.

Πάνω από 30 βαθμούς για 43 εκατ. κατοίκους στη Βρετανία

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και βορειότερα. Περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι της Βρετανίας προβλέπεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει παράλληλα προς το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγράψει, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met Office.

Πώς έγινε η ανάλυση

Η ανάλυση του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, στις προβολές του 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre), καθώς και σε στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

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