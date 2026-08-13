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13.08.2026 20:51

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο με… άγχος ο Χρήστου (Video)

13.08.2026 20:51
apostolos-xristou

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Το «παρών» σε ακόμη έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης θα δώσει ο Απόστολος Χρήστου, αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής σημείωσε χρόνο 24.44 στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο και προκρίθηκε ως έβδομος στον αυριανό (14/8, 20:51) τελικό.

Για να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, που κατέχει από τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, ή ακόμη και για να ανέβει στο βάθρο, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση, αφού το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο.

Οι Ρώσοι Πάβελ Σαμουσένκο και Κλιμέντ Κολεσνίκοφ βάζουν ψηλά τον πήχη με 24.03 και 24.14 αντίστοιχα, ενώ από κοντά τους ακολουθεί ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα, που έκανε 24.20.

Προκρίθηκαν επίσης ο Ισραηλινός Τομέρ Γιάκοβ Σούστερ με 24.36, ο Ισπανός Ιβάν Μαρτίνεθ με 24.40, ο Γάλλος Γιοάν Εντόι-Μπρουάρ με 24.43 και, μόλις και μετά βίας, ο Ιταλός Τόμας Τσέκον με 24.45.

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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο με… άγχος ο Χρήστου (Video)

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