Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία – Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Σε πρόσφατη στρατιωτική άσκηση στη Γερμανία, αμερικανικές δυνάμεις αντιμετώπισαν έμπειρους Ουκρανούς χειριστές drones, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν γρήγορα τεθωρακισμένα οχήματα των ΗΠΑ.

Η άσκηση ανέδειξε σημαντικές αδυναμίες των αμερικανικών μονάδων απέναντι στη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς τα βαριά οχήματα αποδείχθηκαν ευάλωτα στην εναέρια παρακολούθηση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις προσαρμόστηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μαθαίνοντας να διασπείρονται και να χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για την προστασία τους.

Αντίστοιχες δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει και άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ απέναντι στους Ουκρανούς χειριστές, οι οποίοι διαθέτουν εκτεταμένη πρακτική εμπειρία από το πεδίο των μαχών.

Το Πεντάγωνο επιδιώκει πλέον να ενισχύσει τις δυνατότητές του στον τομέα των drones, μελετώντας τις ουκρανικές τακτικές και εξετάζοντας την αγορά νέων τεχνολογιών.

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Αμερικανικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με έμπειρους Ουκρανούς χειριστές drones σε μεγάλη άσκηση στη Γερμανία, με το αποτέλεσμα να αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες των ΗΠΑ στον σύγχρονο πόλεμο μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η άσκηση Combined Resolve, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο, έφερε αντιμέτωπες αμερικανικές δυνάμεις με ουκρανικές μονάδες drones, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν γρήγορα στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, σύμφωνα με αξιωματούχους και άτομα με γνώση της άσκησης, οι Ουκρανοί χειριστές ουσιαστικά «εξάλειψαν» μία αμερικανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία στο πλαίσιο της προσομοίωσης.

Photo by Sgt. Patrik Orcutt / U.S. Special Operations Command Europe

Εύκολοι στόχοι τα αμερικανικά τεθωρακισμένα

Στην άσκηση συμμετείχαν περίπου 3.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί, κυρίως από την 3η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Μάχης της 1ης Μεραρχίας Ιππικού.

Απέναντί τους βρέθηκαν δυνάμεις «αντιπάλου», ενισχυμένες από Ουκρανούς του 412ου Συντάγματος Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Nemesis.

Photo by Sgt. Patrik Orcutt / U.S. Special Operations Command Europe

Τα βαριά αμερικανικά οχήματα δημιουργούσαν σύννεφα σκόνης και εντοπίζονταν εύκολα από drones αναγνώρισης. Στη συνέχεια ακολουθούσαν:

drones που έριχναν εκρηκτικά,

drones πρώτου προσώπου ( FPV ),

), συνεχής εναέρια παρακολούθηση.

Επειδή στις ασκήσεις δεν χρησιμοποιούνται συνήθως πραγματικά πυρομαχικά, τα drones αρκούσε να πλησιάσουν αρκετά ένα όχημα ώστε να θεωρηθεί «κατεστραμμένο».

Οι ουκρανικές ομάδες το έκαναν τόσο γρήγορα, ώστε αμερικανικά οχήματα χρειάστηκε να επιστρέφουν στην άσκηση ως νέες μονάδες για να συνεχιστεί το σενάριο.

Photo by Sgt. Patrik Orcutt / U.S. Special Operations Command Europe

Οι Αμερικανοί προσαρμόστηκαν

Το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της άσκησης και οι αμερικανικές δυνάμεις βελτίωσαν σταδιακά την απόδοσή τους.

Έμαθαν να διασπείρονται, να κρύβουν καλύτερα τις θέσεις τους και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Στα μέσα της άσκησης, οι Ουκρανοί άλλαξαν πλευρά και βοήθησαν τους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν επιθετικά την τεχνολογία των drones, με θετικά αποτελέσματα.

Αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού σημείωσε επίσης ότι νεότερες κινητές ταξιαρχίες, εξοπλισμένες με πιο σύγχρονα συστήματα και τακτικές, έχουν πολύ καλύτερη εικόνα σε αντίστοιχες ασκήσεις.

Photo by Sgt. Patrik Orcutt / U.S. Special Operations Command Europe

Η εμπειρία της Ουκρανίας κάνει τη διαφορά

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον πόλεμο των drones έπειτα από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου με τη Ρωσία, όχι μόνο στη χρήση τους αλλά και στην επισκευή, προσαρμογή και επανεξοπλισμό τους υπό συνθήκες μάχης.

Αντίστοιχη εμπειρία έχουν αποκτήσει και οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ οι Αμερικανοί χειριστές δεν διαθέτουν την ίδια πρακτική εμπειρία κάτω από εχθρικά πυρά.

Η μαζική χρήση drones έχει αλλάξει και τον ρόλο των τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, όπου μεγάλα τμήματα του μετώπου έχουν πλέον ελάχιστη παρουσία αρμάτων και άλλων βαρέων οχημάτων.

Photo by Sgt. Patrik Orcutt / U.S. Special Operations Command Europe

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματικοί θεωρούν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στη στασιμότητα του μετώπου και εκτιμούν ότι σε έναν πόλεμο ταχείας κίνησης τα τεθωρακισμένα θα μπορούσαν να επανέλθουν στο προσκήνιο.

Αντίθετα, ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι έχει υποστηρίξει ότι η ίδια η τεχνολογία των drones έχει καταστήσει προς το παρόν εξαιρετικά δύσκολο τον παραδοσιακό πόλεμο ελιγμών.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να καλύψουν το κενό

Οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στη χρήση drones μεγάλης εμβέλειας και το Πεντάγωνο έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια για νέα μη επανδρωμένα συστήματα και τεχνολογίες αντιμετώπισής τους.

Photo by Sgt. Patrik Orcutt / U.S. Special Operations Command Europe

Ωστόσο, και στη Μέση Ανατολή έχουν καταγραφεί δυσκολίες απέναντι σε ιρανικά drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία έχουν προκαλέσει απώλειες σε προσωπικό και καταστροφές αεροσκαφών.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε τον Μάιο ότι αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που αποστέλλονται στην Ουκρανία για να μελετήσουν τον πόλεμο των drones.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ δοκιμάζουν ουκρανικά drones με στόχο πιθανές αγορές και χρησιμοποιούν συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν δοκιμαστεί στον πόλεμο.

Αντίστοιχες επιτυχίες απέναντι σε άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες που δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Ουκρανούς χειριστές.

Τον Μάιο του προηγούμενου έτους, ουκρανικές μονάδες drones είχαν επικρατήσει εύκολα απέναντι σε βρετανικές, εσθονικές και άλλες νατοϊκές δυνάμεις σε άσκηση στη Βαλτική, όπου συμμετείχε και αμερικανικό τμήμα.

Την περασμένη άνοιξη, ουκρανικές ομάδες είχαν επίσης καλύτερες επιδόσεις από σουηδικές και άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε άσκηση υπό σουηδική διοίκηση.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, έχει τονίσει ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση δύσκολα αναπαράγεται στις ΗΠΑ και ότι η βελτίωση των νατοϊκών δυνάμεων μετά την εκπαίδευση απέναντι στους Ουκρανούς είναι εντυπωσιακή.

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