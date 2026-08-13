Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία – Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

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Αμερικανικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με έμπειρους Ουκρανούς χειριστές drones σε μεγάλη άσκηση στη Γερμανία, με το αποτέλεσμα να αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες των ΗΠΑ στον σύγχρονο πόλεμο μη επανδρωμένων συστημάτων.
Η άσκηση Combined Resolve, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο, έφερε αντιμέτωπες αμερικανικές δυνάμεις με ουκρανικές μονάδες drones, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν γρήγορα στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, σύμφωνα με αξιωματούχους και άτομα με γνώση της άσκησης, οι Ουκρανοί χειριστές ουσιαστικά «εξάλειψαν» μία αμερικανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία στο πλαίσιο της προσομοίωσης.
Στην άσκηση συμμετείχαν περίπου 3.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί, κυρίως από την 3η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Μάχης της 1ης Μεραρχίας Ιππικού.
Απέναντί τους βρέθηκαν δυνάμεις «αντιπάλου», ενισχυμένες από Ουκρανούς του 412ου Συντάγματος Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Nemesis.
Τα βαριά αμερικανικά οχήματα δημιουργούσαν σύννεφα σκόνης και εντοπίζονταν εύκολα από drones αναγνώρισης. Στη συνέχεια ακολουθούσαν:
Επειδή στις ασκήσεις δεν χρησιμοποιούνται συνήθως πραγματικά πυρομαχικά, τα drones αρκούσε να πλησιάσουν αρκετά ένα όχημα ώστε να θεωρηθεί «κατεστραμμένο».
Οι ουκρανικές ομάδες το έκαναν τόσο γρήγορα, ώστε αμερικανικά οχήματα χρειάστηκε να επιστρέφουν στην άσκηση ως νέες μονάδες για να συνεχιστεί το σενάριο.
Το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της άσκησης και οι αμερικανικές δυνάμεις βελτίωσαν σταδιακά την απόδοσή τους.
Έμαθαν να διασπείρονται, να κρύβουν καλύτερα τις θέσεις τους και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.
Στα μέσα της άσκησης, οι Ουκρανοί άλλαξαν πλευρά και βοήθησαν τους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν επιθετικά την τεχνολογία των drones, με θετικά αποτελέσματα.
Αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού σημείωσε επίσης ότι νεότερες κινητές ταξιαρχίες, εξοπλισμένες με πιο σύγχρονα συστήματα και τακτικές, έχουν πολύ καλύτερη εικόνα σε αντίστοιχες ασκήσεις.
Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον πόλεμο των drones έπειτα από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου με τη Ρωσία, όχι μόνο στη χρήση τους αλλά και στην επισκευή, προσαρμογή και επανεξοπλισμό τους υπό συνθήκες μάχης.
Αντίστοιχη εμπειρία έχουν αποκτήσει και οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ οι Αμερικανοί χειριστές δεν διαθέτουν την ίδια πρακτική εμπειρία κάτω από εχθρικά πυρά.
Η μαζική χρήση drones έχει αλλάξει και τον ρόλο των τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, όπου μεγάλα τμήματα του μετώπου έχουν πλέον ελάχιστη παρουσία αρμάτων και άλλων βαρέων οχημάτων.
Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματικοί θεωρούν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στη στασιμότητα του μετώπου και εκτιμούν ότι σε έναν πόλεμο ταχείας κίνησης τα τεθωρακισμένα θα μπορούσαν να επανέλθουν στο προσκήνιο.
Αντίθετα, ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι έχει υποστηρίξει ότι η ίδια η τεχνολογία των drones έχει καταστήσει προς το παρόν εξαιρετικά δύσκολο τον παραδοσιακό πόλεμο ελιγμών.
Οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στη χρήση drones μεγάλης εμβέλειας και το Πεντάγωνο έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια για νέα μη επανδρωμένα συστήματα και τεχνολογίες αντιμετώπισής τους.
Ωστόσο, και στη Μέση Ανατολή έχουν καταγραφεί δυσκολίες απέναντι σε ιρανικά drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία έχουν προκαλέσει απώλειες σε προσωπικό και καταστροφές αεροσκαφών.
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε τον Μάιο ότι αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που αποστέλλονται στην Ουκρανία για να μελετήσουν τον πόλεμο των drones.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ δοκιμάζουν ουκρανικά drones με στόχο πιθανές αγορές και χρησιμοποιούν συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν δοκιμαστεί στον πόλεμο.
Οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες που δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Ουκρανούς χειριστές.
Τον Μάιο του προηγούμενου έτους, ουκρανικές μονάδες drones είχαν επικρατήσει εύκολα απέναντι σε βρετανικές, εσθονικές και άλλες νατοϊκές δυνάμεις σε άσκηση στη Βαλτική, όπου συμμετείχε και αμερικανικό τμήμα.
Την περασμένη άνοιξη, ουκρανικές ομάδες είχαν επίσης καλύτερες επιδόσεις από σουηδικές και άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε άσκηση υπό σουηδική διοίκηση.
Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, έχει τονίσει ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση δύσκολα αναπαράγεται στις ΗΠΑ και ότι η βελτίωση των νατοϊκών δυνάμεων μετά την εκπαίδευση απέναντι στους Ουκρανούς είναι εντυπωσιακή.
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