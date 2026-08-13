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13.08.2026 15:16

Νέος τραυματισμός τουρίστριας στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τουρμπίνα αεροσκάφους

13.08.2026 15:16
skiathos aerodromio

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Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στο αεροδρόμιο Σκιάθου, από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 50χρονη Ιταλίδα που τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αεροσκάφος που ετοιμαζόταν για απογείωση. Κατά τις ίδιες πηγές, η τουρίστρια υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Δευτέρα (10/8) άλλη μία Ιταλίδα τραυματίστηκε υπό τις ίδιες συνθήκες και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

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