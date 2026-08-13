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13.08.2026 14:13

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

13.08.2026 14:13
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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 11.45 για το περιστατικό, στην πάροδο Νικολάου Μουσχοντή. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της.

Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η 52χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα.

Και οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:41
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