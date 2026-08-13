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13.08.2026 15:19

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης θα τιμήσει τον Steven Spielberg στο Film Benefit 2026

13.08.2026 15:19
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credit: AP

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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στο 18ο Φιλανθρωπικό Γκαλά για τον Κινηματογράφο (Film Benefit) του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA), το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του οίκου Chanel.

Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στη συνέχιση και την ανάπτυξη του Τμήματος Κινηματογράφου του Μουσείου και συγκεκριμένα της συλλογής του που περιλαμβάνει πάνω από 30.000 ταινίες και 1,5 εκατομμύριο στιγμιότυπα καθώς και στην υποστήριξη του προγράμματος προβολών, πρεμιέρων, φεστιβάλ και αφιερωμάτων.

Παράλληλα με την εκδήλωση, το MoMA θα διοργανώσει έναν κύκλο προβολών προς τιμήν του Σπίλμπεργκ στις αίθουσες Roy και Niuta Titus. Οκτώ ταινίες του εμβληματικού δημιουργού βρίσκονται ήδη στη συλλογή του Mουσείου και είναι οι: «The Sugarland Express» (1974), «Jaws» (1975), «Close Encounters of the Third Kind» (1977), «Raiders of the Lost Ark» (1981), «ET the Extra-Terrestrial» (1982), «Indiana Jones and the Temple of Doom» (1984), «The Color Purple» (1985) και «Empire of the Sun» (1987).

«Η στήριξη του Mουσείου προς τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μετρά περισσότερο από μισό αιώνα, ξεκινώντας από το 1974, όταν βοηθήσαμε να συστηθεί στο κοινό στο πλαίσιο του New Directors/New Films», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρατζέντρα Ρόι (Rajendra Roy), επικεφαλής επιμελητής κινηματογράφου του MoMA.

«Από τότε έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι η καλλιτεχνική φιλοδοξία και η λαϊκή ψυχαγωγία μπορούν να είναι ταυτόχρονοι στόχοι, αν και λίγοι έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτόν τον συνδυασμό με τέτοια δεξιοτεχνία όπως ο ίδιος. Η παγκόσμια επιρροή του είναι αξεπέραστη, ενώ η αφοσίωσή του στη διατήρηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς αποτελεί έμπνευση και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστολή του Μουσείου να διασώζει και να τιμά την ιστορία της 7ης τέχνης», πρόσθεσε.

Στους προηγούμενους τιμώμενους του Film Benefit περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η Σοφία Κόπολα (Sofia Coppola) που τιμήθηκε πέρυσι, καθώς και οι Σάμιουελ Λ. Τζάκσον (Samuel L. Jackson), Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton), Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar), Τιμ Μπάρτον (Tim Burton) και Μπαζ Λούρμαν (Baz Luhrmann).

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου.

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