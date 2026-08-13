«Απόδραση» του Τραμπ από την Τουρκία: Ποιους πήρε μαζί του, γιατί Ρούμπιο και Μπέσεντ ταξίδεψαν με το Air Force One, γιατί η CIA δεν είχε πειστεί για τον κίνδυνο (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά από το Air Force One σε αεροσκάφος C-32A χρησιμοποιώντας φορτηγό τροφοδοσίας μετά από Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λόγω αξιόπιστης απειλής από το Ιράν, με το αρχικό αεροσκάφος να λειτουργεί ως δόλωμα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Βρετανία.

Στο C-32A συνόδευσαν τον πρόεδρο τρεις στενοί συνεργάτες του, ενώ στο Air Force One παρέμειναν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη για τη διατήρηση της γραμμής διαδοχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ γνώριζαν τη μυστική μετακίνηση του προέδρου, παραμένοντας στο προεδρικό αεροσκάφος μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης.

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Νέα στοιχεία σχετικά με την… απόδραση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου από το προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) μεταφέρθηκε με φορτηγάκι τροφοδοσίας στο αποκαλούμενο Air Force Two, ένα C-32A, με το οποίο και ταξίδεψε ως τη Βρετανία, έρχονται στη δημοσιότητα.

Μαζί με τον Τραμπ στο C-32A ταξίδεψαν η βοηθός του που τον συνοδεύει συχνά στα ταξίδια του, Νάταλι Χαρπ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και ο διευθυντής των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα. Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι, ειδικότερα, η επιλογή της 35χρονης Χαρπ να ταξιδέψει με ασφάλεια μαζί με τον πρόεδρο ήταν αυτονόητη, ενώ κάποιοι αποκάλεσαν τα τρία αυτά πρόσωπα ως τους «τρεις σωματοφύλακες» του προέδρου των ΗΠΑ.

Video shows the airport catering truck used in a secret operation to move President Trump from Air Force One to another U.S. government plane amid a credible Iranian threat last month.



The truck can be seen pulling away from Air Force One after the president had boarded the… pic.twitter.com/IwJTaWlmSb — CBS News (@CBSNews) August 11, 2026

Το Boeing C-32 είναι η ονομασία που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις παραλλαγές του Boeing 757 που βρίσκονται σε στρατιωτική υπηρεσία. Υπάρχουν δύο παραλλαγές, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά τμήματα του ρόλου της στρατιωτικής μεταφοράς επιβατών. Το C-32A εξυπηρετεί την «Ειδική Αεροπορική Αποστολή» (Special Air Mission), παρέχοντας μεταφορά υψηλόβαθμων αξιωματούχων και ευρείες δυνατότητες επικοινωνίας σε ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους, ενώ το C-32B «Gatekeeper» παρέχει μυστική αερομεταφορά για ειδικές επιχειρήσεις και παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ένας ρόλος γνωστός ως «covered air».

via Wikipedia

Οι κύριοι χρήστες του C-32A είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (ο οποίος χρησιμοποιεί το διακριτικό «Air Force Two» όταν βρίσκεται επί του αεροσκάφους), η πρώτη κυρία και ο υπουργός Εξωτερικών. Κατά καιρούς, άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου και μέλη του Κογκρέσου έχουν ταξιδέψει με το C-32A. Το αεροσκάφος χρησιμεύει επίσης περιστασιακά ως «Air Force One» αντί του μεγαλύτερου VC-25A για διάφορους λόγους, όπως η προσγείωση σε μικρότερα αεροδρόμια στο εσωτερικό της χώρας ή όταν το μεγαλύτερο αεροσκάφος δεν είναι απαραίτητο.

Οι υπουργοί «δόλωμα»

Αντίθετα στο Air Force One έμειναν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ. Σύμφωνα με το CBS, ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ παρέμειναν στο προεδρικό αεροσκάφος προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμή διαδοχής σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον Τραμπ.

Κατά την ίδια πηγή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος πεθάνει ή καταστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, την εξουσία θα αναλάμβανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ακολουθούμενος από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας. Ακολουθεί ο υπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.

Πηγές που επικαλούνται διεθνή δίκτυα αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ, γνώριζαν για τη μυστική εναλλακτική διαδρομή του Τραμπ. «Ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ήταν διατεθειμένα να ρισκάρουν τη ζωή τους για τον πρόεδρο», αποκάλυψε πηγή που βρίσκεται κοντά στον Ρούμπιο και αναρωτήθηκε: «Μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για όλους όσοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος;».

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ αυτών και ο Ρούμπιο, γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Air Force One, αν και ακόμη και εκείνοι «δεν ήταν βέβαιοι» για το ποιοι άλλοι τον συνόδευαν. Στην πτήση που λειτούργησε ως «δόλωμα» για τυχόν χτύπημα του Ιράν βρίσκονταν, επίσης, ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Νίνταμ, ο γραμματέας προσωπικού του Λευκού Οίκου Γουίλ Σαρφ, ο λογογράφος Ρος Γουόρθινγκτον, ο προσωπικός βοηθός του Τραμπ Κρις Αμπροζίνι και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Ρίτσαρντ Γουόλτερς.

Δεν πείστηκε η CIA

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι με επιφυλάξεις υποδέχθηκαν οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών τις αναφορές περί ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ, οι οποίες είχαν διαβιβαστεί από το Ισραήλ και οδήγησαν στην μυστική επιχείρηση για την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την Τουρκία με το Air Force Two. Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαβιβάσει την προειδοποίηση στη CIA. Ωστόσο, αναλυτές της αμερικανικής υπηρεσίας δεν θεώρησαν τα στοιχεία ιδιαίτερα πειστικά και μετέφεραν τις επιφυλάξεις τους σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ένας ακόμη Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες για απειλές κατά της ζωής του Τραμπ ως «προερχόμενες από το Ισραήλ, όχι από τις ΗΠΑ» και αξιολογημένες με «χαμηλό βαθμό βεβαιότητας». Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αποφάσισαν πως δεν υπήρχε περιθώριο να αναλάβουν οποιοδήποτε ρίσκο. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η επιχείρηση οργανώθηκε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προφύλαξη, παρά τα ερωτήματα γύρω από τις ισραηλινές πληροφορίες. «Η Μυστική Υπηρεσία είχε τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες φτάσαμε πολύ κοντά με αυτόν τον πρόεδρο, οπότε δεν παίρνει κανένα ρίσκο.Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν».

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