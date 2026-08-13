Γερμανία: Αλλάζουν όλα στις μυστικές υπηρεσίες – Μαζικές παρακολουθήσεις και «ενεργά μέτρα άμυνας»

Takeaways by to pontiki AI Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που ενισχύει τις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σύγχρονων υβριδικών απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι δολιοφθορές.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών αποκτούν τη δυνατότητα ενεργητικής παρέμβασης στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της αλλοίωσης ή διαγραφής δεδομένων σε υποδομές ξένων φορέων.

Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση πληροφοριών.

Το νομοσχέδιο προκαλεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και την Ομοσπονδιακή Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λόγω ανησυχιών για τα ατομικά δικαιώματα.

Η τελική έγκριση της μεταρρύθμισης αναμένεται από τη γερμανική βουλή μετά την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Γερμανία εισέρχεται σε μια νέα εποχή στον τομέα της ασφάλειας, καθώς οι αυξανόμενες υβριδικές απειλές ωθούν την κυβέρνηση να ενισχύσει τις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών, παρέχοντάς τους υπερεξουσίες, όπως φαίνεται από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου που ενέκρινε υπουργικό συμβούλιο μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, πρόκειται για μια τομή στη μεταπολεμική Γερμανία που αλλάζει άρδην το δόγμα ασφαλείας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά προβλέπονται «ενεργητικά μέτρα άμυνας» για τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Η πρόσφατη υβριδική επίθεση στη Λειψία με το παγιδευμένο drone, ακόμη άγνωστης προέλευσης επισήμως, ανέδειξε τις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα. Η πρόταση του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ για την επέκταση των εξουσιών των υπηρεσιών πληροφοριών προετοιμάζεται εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η αυξανόμενη απειλή από κατασκοπεία, δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη απαιτεί ισχυρότερα εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης. Για πρώτη φορά οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν θα περιορίζονται μόνο στη συλλογή πληροφοριών, αλλά θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να παρεμβαίνουν ενεργά για την αποτροπή μιας απειλής.

Μαζικές παρακολουθήσεις

Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαδικτυακών ερευνών, ενώ προβλέπεται η αξιοποίηση βιομετρικών δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση πληροφοριών. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) που εστιάζει κυρίως στο εξωτερικό θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να παρεμβαίνει ακόμα και σε υποδομές πληροφορικής ξένων φορέων κατά τη διάρκεια κυβερνοεπιθέσεων ή εκστρατειών παραπληροφόρησης που στρέφονται κατά της Γερμανίας.

Τόσο η BND όσο και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η οποία είναι αρμόδια για υποθέσεις εξτρεμισμού στο εσωτερικό, θα μπορούν να προχωρούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων στον κυβερνοχώρο. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμα και την αλλοίωση οδηγιών για την κατασκευή όπλων.

Ωστόσο, η BND εξακολουθεί να μην έχει τη δυνατότητα χρήσης φυσικής βίας εναντίον προσώπων στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, οι εξουσίες της παραμένουν σημαντικά πιο περιορισμένες σε σύγκριση με υπηρεσίες όπως η αμερικανική CIA, η ισραηλινή Μοσάντ ή η γαλλική DGSE. Για τον Αλεξάντερ Ντόμπριντ, πάντως, στόχος είναι οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών να καταστούν επιχειρησιακά ενεργές σε ισότιμη βάση με τις υπηρεσίες άλλων χωρών, με τις οποίες ήδη υπάρχει στενή συνεργασία.

Αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Mαρκ Χένριχμαν, εκτιμά ότι το νομοσχέδιο μπορεί να αντέξει σε ενδεχόμενο έλεγχο συνταγματικότητας από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, λέγοντας σε συνέντευξή του στη γερμανική ραδιοφωνία dlf ότι έχει γίνει προσεκτικός έλεγχος αναλογικότητας σε σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών από τη μια πλευρά και από από την άλλη τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου.

Ωστόσο, πέρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενστάσεις εγείρει και η Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Λουίζα Σπεχ-Ριμενστάιντερ, η οποία βλέπει με σκεπτικισμό την κατάργηση της εποπτείας που ασκεί η υπηρεσία της στην ΒΝD, ως προς τα όρια στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

H μεταρρύθμιση για τη λειτουργία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από τη γερμανική βουλή, με τις σχετικές συζητήσεις στην Ολομέλεια να αναμένονται έντονες μετά την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών προσεχώς.

Διαβάστε επίσης

Το νέο εφιαλτικό όπλο της ICE: Γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ

«Απόδραση» του Τραμπ από την Τουρκία: Ποιους πήρε μαζί του, γιατί Ρούμπιο και Μπέσεντ ταξίδεψαν με το Air Force One, γιατί η CIA δεν είχε πειστεί για τον κίνδυνο (Video)

Εφιάλτης για τον Μπιλ Γκέιτς: Η κόρη του εμπλέκεται σε σκάνδαλο με διαδικτυακή απάτη μέσω εφαρμογής