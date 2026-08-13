Απίθανο βίντεο: Ισπανός αθλητής του skateboard κάνει εκπληκτικό άλμα την ώρα της ολικής έκλειψης

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Ένα εντυπωσιακό καρέ, στο οποίο ο Ισπανός skateboarder Nτάνι Λεόν μοιάζει να αιωρείται μπροστά από τον σκοτεινιασμένο Ήλιο, έγινε μία από τις εικόνες που ξεχώρισαν από την ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου.

Εκατομμύρια άνθρωποι έστρεψαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βλέμμα στον ουρανό για να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη Ηλίου. Ο Ντάνι Λεόν, όμως, επέλεξε να τη δει μέσα από τη δική του οπτική: πάνω σε ένα skateboard.

Ο Ισπανός αθλητής, που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα την κατάλληλη στιγμή, ώστε το σώμα και το skateboard του να βρεθούν στο ίδιο κάδρο με τον Ήλιο την ώρα που καλυπτόταν από τη Σελήνη. Το αποτέλεσμα ήταν μια σχεδόν κινηματογραφική εικόνα, που έγινε viral.

Ο ίδιος ο Λεόν χαρακτήρισε το εγχείρημα στα social media ως «την κίνηση της ζωής μου».

Η εικόνα δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της αθλητικής ικανότητας. Για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο οπτικό αποτέλεσμα χρειάστηκαν σωστός υπολογισμός της χρονικής στιγμής της έκλειψης, κατάλληλη τοποθέτηση της κάμερας και, φυσικά, άψογη εκτέλεση του άλματος. Ακόμη και μια μικρή απόκλιση στον χρόνο ή στο σημείο απογείωσης θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς το τελικό κάδρο.

Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 είχε από μόνη της ιστορική διάσταση. Ήταν η πρώτη ολική έκλειψη ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη μετά το 1999, ενώ για την Ισπανία αποτέλεσε την πρώτη αντίστοιχη εμπειρία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Εκατομμύρια θεατές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο.

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