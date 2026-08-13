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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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13.08.2026 11:26

Πρόστιμο με νοικιασμένο αυτοκίνητο – Ποιος πληρώνει και πώς έρχεται η κλήση

13.08.2026 11:26
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credit: unsplash

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Μια κλήση με νοικιασμένο αυτοκίνητο δεν εξαφανίζεται με την επιστροφή των κλειδιών στην εταιρεία. Το πρόστιμο αφορά κατά κανόνα τον οδηγό που διέπραξε την παράβαση, ακόμη και αν η κλήση φτάσει αρχικά στην εταιρεία ενοικίασης επειδή εκείνη εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος.

Η ακριβής διαδικασία εξαρτάται από το πώς διαπιστώθηκε η παράβαση. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένας επιτόπιος έλεγχος της Τροχαίας, διαφορετικά μια κλήση στο παρμπρίζ και διαφορετικά μια παράβαση που καταγράφηκε από κάμερα. 

Επιπλέον, πέρα από το ίδιο το πρόστιμο, μπορεί να εμφανιστεί και μια δεύτερη χρέωση από την εταιρεία ενοικίασης για τη διαχείριση της υπόθεσης.

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