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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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12.08.2026 10:44

Το φθηνότερο 4X4 της Jeep είναι και υβριδικό – Τι τιμή έχει

12.08.2026 10:44
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Η απόκτηση ενός τετρακίνητου Jeep δεν απαιτεί πλέον την επιλογή ενός μεγάλου SUV, ούτε έναν κινητήρα υψηλού κυβισμού. Το μικρότερο μοντέλο της αμερικανικής μάρκας προσφέρεται με υβριδικό σύστημα 145 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και ηλεκτρική τετρακίνηση, διατηρώντας παράλληλα την τιμή του κοντά στις 30.000 ευρώ.

Ο λόγος για το Jeep Avenger 4xe, το οικονομικότερο τετρακίνητο μοντέλο της Jeep στην ελληνική αγορά.

Η βασική έκδοση Upland διατίθεται με προωθητική τιμή 30.290 ευρώ, συνοδευόμενη από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 120.000 χιλιομέτρων.

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