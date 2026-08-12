Τα πέντε full hybrid με τη χαμηλότερη κατανάλωση στην ελληνική αγορά – Τιμές

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Τα full hybrid αυτοκίνητα αποτελούν μία από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς να χρειάζεται να φορτίζουν καθημερινά σε πρίζα.
Μπορούν να κινηθούν αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις, ανακτούν ενέργεια κατά την επιβράδυνση και συνοδεύονται πάντοτε από αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Οι χαμηλότερες επίσημες τιμές κατανάλωσης στην ελληνική αγορά ξεκινούν πλέον από μόλις 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Στην κορυφαία πεντάδα συναντάμε κυρίως μικρά hatchback, αλλά και ένα κανονικό B-SUV.
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