Πλάνα από drone δίνουν μια σπάνια πανοραμική θέα σαλαχιών στα ανοιχτά των ακτών της Νέας Υόρκης

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Πλάνα από drone με εκατοντάδες σαλάχια στον ωκεανό στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης έχουν γοητεύσει τους λάτρεις της θάλασσας, προσφέροντας μια σπάνια πανοραμική θέα ενός είδους που οι επιστήμονες λένε ότι επισκέπτεται την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Το βίντεο τραβήχτηκε την περασμένη Παρασκευή στα ανοιχτά των ακτών του Σαουθάμπτον στη χερσόνησο του Λονγκ Άιλαντ από την Joanna Steidle, μια επαγγελματία χειρίστρια drone με έδρα τα Χάμπτονς, γνωστή για τις εναέριες λήψεις της στον ωκεανό. Δείχνει σαλάχια αγελάδας (επιστημονική ονομασία: Rhinoptera bonasus, στα αγγλικά: cownose rays) να γλιστρούν μέσα στο νερό μαζικά και κοντά στην επιφάνεια.

Η παρατήρηση εγείρει την πιθανότητα το είδος να μεταναστεύει βορειότερα και να εμφανίζεται στην περιοχή πιο σταθερά καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες των ωκεανών ή θα μπορούσε απλώς να υποδηλώνει ότι η αυξημένη χρήση drone κάνει την καθημερινή δραστηριότητα της άγριας ζωής πιο ορατή στο κοινό, ανέφεραν διάφοροι ειδικοί.

Το βίντεο δείχνει εκατοντάδες σαλάχια να κολυμπούν σε μια ομάδα. Το είδος είναι ένα μεγάλο, μεταναστευτικό ελασμοβράγχιο, μια υποκατηγορία χονδρυχθιών, που πήρε το όνομά του από το χαρακτηριστικό κεφάλι του με ψηλούς λοβούς που μοιάζει με μύτη αγελάδας. Με άνοιγμα φτερών που εκτείνεται έως και 1 μέτρο, το ντροπαλό και μη επιθετικό σαλάχι τρέφεται κυρίως με δίθυρα, συμπεριλαμβανομένων αχιβάδων και άλλων θηραμάτων που ζουν στον βυθό.

@abcnews A drone photographer in New York captured footage of a large fever of stingrays swimming off the coast of Long Island during their annual migration cycle. ♬ original sound – ABC News

Οι σαλάχια συνήθως φτάνουν στα νερά του Λονγκ Άιλαντ τους θερμότερους μήνες, ακολουθώντας τις θερμοκρασίες νερού που τους ταιριάζουν καθώς μεταναστεύουν βόρεια από τον κόλπο Τσέσαπικ, το εκβολές του μεσοατλαντικού ποταμού και άλλα νερά νοτιότερα.

Καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών αυξάνονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες, τα θερμότερα νερά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στον χρόνο και το εύρος της μετανάστευσης των σαλαχιών.

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