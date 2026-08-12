search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 19:01
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2026 17:43

Πλάνα από drone δίνουν μια σπάνια πανοραμική θέα σαλαχιών στα ανοιχτά των ακτών της Νέας Υόρκης

12.08.2026 17:43
salaxia drone

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πλάνα από drone με εκατοντάδες σαλάχια στον ωκεανό στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης έχουν γοητεύσει τους λάτρεις της θάλασσας, προσφέροντας μια σπάνια πανοραμική θέα ενός είδους που οι επιστήμονες λένε ότι επισκέπτεται την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Το βίντεο τραβήχτηκε την περασμένη Παρασκευή στα ανοιχτά των ακτών του Σαουθάμπτον στη χερσόνησο του Λονγκ Άιλαντ από την Joanna Steidle, μια επαγγελματία χειρίστρια drone με έδρα τα Χάμπτονς, γνωστή για τις εναέριες λήψεις της στον ωκεανό. Δείχνει σαλάχια αγελάδας (επιστημονική ονομασία: Rhinoptera bonasus, στα αγγλικά: cownose rays) να γλιστρούν μέσα στο νερό μαζικά και κοντά στην επιφάνεια.

Η παρατήρηση εγείρει την πιθανότητα το είδος να μεταναστεύει βορειότερα και να εμφανίζεται στην περιοχή πιο σταθερά καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες των ωκεανών ή θα μπορούσε απλώς να υποδηλώνει ότι η αυξημένη χρήση drone κάνει την καθημερινή δραστηριότητα της άγριας ζωής πιο ορατή στο κοινό, ανέφεραν διάφοροι ειδικοί.

Το βίντεο δείχνει εκατοντάδες σαλάχια να κολυμπούν σε μια ομάδα. Το είδος είναι ένα μεγάλο, μεταναστευτικό ελασμοβράγχιο, μια υποκατηγορία χονδρυχθιών, που πήρε το όνομά του από το χαρακτηριστικό κεφάλι του με ψηλούς λοβούς που μοιάζει με μύτη αγελάδας. Με άνοιγμα φτερών που εκτείνεται έως και 1 μέτρο, το ντροπαλό και μη επιθετικό σαλάχι τρέφεται κυρίως με δίθυρα, συμπεριλαμβανομένων αχιβάδων και άλλων θηραμάτων που ζουν στον βυθό.

@abcnews

A drone photographer in New York captured footage of a large fever of stingrays swimming off the coast of Long Island during their annual migration cycle.

♬ original sound – ABC News

Οι σαλάχια συνήθως φτάνουν στα νερά του Λονγκ Άιλαντ τους θερμότερους μήνες, ακολουθώντας τις θερμοκρασίες νερού που τους ταιριάζουν καθώς μεταναστεύουν βόρεια από τον κόλπο Τσέσαπικ, το εκβολές του μεσοατλαντικού ποταμού και άλλα νερά νοτιότερα.

Καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών αυξάνονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες, τα θερμότερα νερά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στον χρόνο και το εύρος της μετανάστευσης των σαλαχιών.

Διαβάστε επίσης:

Τριήμερο εθνικό πένθος στην Κολομβία ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού

«Βρυχάται» η Αίτνα στη Σικελία: Νέα προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (Video)

Αυτοί είναι οι 10 πιο φονικοί σεισμοί στη Λατινική Αμερική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwtoselido entos new (1)
MEDIA

Μην χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου

lakers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ αγοράζουν τους Λος Άντζελες Λέικερς σε συμφωνία ύψους 12,5 δισ. δολαρίων

gataki-kolombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που ένα γατάκι ανασύρεται ζωντανό από τα ερείπια (Video)

galis-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ενωτική παρέμβαση Γκάλη μετά το ξέσπασμα Ιτόγια κατά των ρατσιστών: «Γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες»

gerapetritis-roumpio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο, τι συζήτησαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

karystianou_gratsia_avgerinos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Τεμπών Νο. 2 χωρίς Καρυστιανού; - Τι ψάχνουν οι αποχωρήσαντες από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

airport-athina-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις: «Εφιάλτης» στα αεροδρόμια με το νέο σύστημα της ΕΕ – Έως 2 ώρες αναμονή, χάος και στο «Ελ. Βενιζέλος»

agios_dimitrios_astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον νεκρό αστυνομικό - Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και ο πιθανός καβγάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 18:54
prwtoselido entos new (1)
MEDIA

Μην χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου

lakers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ αγοράζουν τους Λος Άντζελες Λέικερς σε συμφωνία ύψους 12,5 δισ. δολαρίων

gataki-kolombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που ένα γατάκι ανασύρεται ζωντανό από τα ερείπια (Video)

1 / 3