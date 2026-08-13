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13.08.2026 23:02

Σε δωμάτια ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης πυρόπληκτοι παραθεριστές της Χαλκιδικής

13.08.2026 23:02
THESSALONIKI
Shutterstock

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Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη διαμονή των πολιτών που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από περιοχές της Χαλκιδικής λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας.

Όπως εξηγεί, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης έχει ήδη απευθυνθεί στα μέλη της, ζητώντας να δηλώσουν σε ειδική διεύθυνση που έχει υποδειχθεί από την Πολιτική Προστασία πόσα δωμάτια διαθέτουν, ώστε να υπάρξει συντονισμός με την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής για τη φιλοξενία όσων χρειαστεί.

«Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης έχει στείλει σε όλα της τα μέλη μία επιστολή, στην οποία ζητά να δηλώσουν πόσα δωμάτια έχουν ελεύθερα. Έτσι γίνεται η συνεννόηση με την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ώστε να βρεθεί πού θα μείνουν οι άνθρωποι», σημειώνει ο κ. Τορνιβούκας.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει από πριν συγκεκριμένη κατανομή για το πού θα φιλοξενηθεί κάθε άνθρωπος, καθώς αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες που θα προκύψουν και τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων. «Δεν είναι δυνατόν να ξέρω ποιοι θα μείνουν και σε ποιο ξενοδοχείο. Υπάρχει όμως η διαδικασία και η συνεννόηση για να βρεθούν τα διαθέσιμα δωμάτια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό στοιχείο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, είναι ότι αυτή την περίοδο η πληρότητα των ξενοδοχείων της πόλης δεν είναι υψηλή.

«Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν έχει πληρότητα πάνω από 60%, οπότε θα βρεθούν δωμάτια», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι σε αντίθεση με τη Χαλκιδική, όπου οι πληρότητες είναι ιδιαίτερα υψηλές και περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές, στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν όσοι χρειαστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους πολίτες που έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τις περιοχές που εκκενώθηκαν μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να τους κατευθύνουν προς τα ξενοδοχεία στα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, ανέφερε ο κ. Τορνιβούκας.

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ΕΛΛΑΔΑ

Σε δωμάτια ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης πυρόπληκτοι παραθεριστές της Χαλκιδικής

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