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13.08.2026 23:19

Κολομβία: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φονικό σεισμό – Στους 273 οι νεκροί, 377 οι αγνοούμενοι

13.08.2026 23:19
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Όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν στην Κολομβία εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλόνισε τη χώρα τη Δευτέρα, 10/8.

Στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των ερειπίων, μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), ισοπεδώνοντας δεκάδες κτίρια στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τουλάχιστον 273 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης που κάνει λόγο για 377 αγνοούμενους.

Στην Περέιρα, ο Ενρίκε Μαρίν είπε ότι οδήγησε πάνω από 10 ώρες για να έρθει από την Μπογκοτά αφότου ένας φίλος του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει πως η μητέρα του είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια του σπιτιού της. Παρότι η μητέρα του ανασύρθηκε ζωντανή, υπέκυψε στα τραύματά της. «Άφησε την τελευταία της πνοή καθ’ οδόν για το νοσοκομείο», δήλωσε ο Ενρίκε Μαρίν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, κρατώντας ένα παλιό παιδικό ποδήλατο που βρήκε στα χαλάσματα του σπιτιού και του ξύπνησε αναμνήσεις.

Στο συγκρότημα πολυκατοικιών Τόρες ντελ Λιμονάρ στο βόρειο τμήμα της πόλης Κάλι, συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν 15 ενοίκους των οποίων η τύχη αγνοείται. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασύρει επτά επιζώντες και δεκατρία πτώματα.

Η Μόνικα Μίνα, μια 38χρονη ιδιοκτήτρια εστιατορίου, δήλωσε στο Reuters ότι η ίδια και πολλοί μάγειρες εργάζονται νυχθημερόν για να ετοιμάσουν περίπου 1.000 μερίδες φαγητού που διανέμονται καθημερινά σε διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και εθελοντές.

Μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ομάδες διάσωσης αναφέρουν ότι μικρότερες πόλεις και κοινότητες έχουν ελάχιστη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό. Η Νάσλι Λοσάνο, εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (IRC) στην πόλη Μπουεναβεντούρα, βορειοδυτικά της Κάλι, ανέφερε ότι διασώστες δεν είχαν φθάσει σε ορισμένες από τις πληγείσες τοποθεσίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας τους κατοίκους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια αναζήτησης επιζώντων. Υπάλληλοι της IRC ανέφεραν πως ορισμένες συνοικίες της Μπουεναβεντούρα ήταν απρόσιτες, καθώς ένοπλοι άρπαζαν τρόφιμα υποστηρίζοντας ότι θα τα διανείμουν εκείνοι. Μεγάλο τμήμα της περιοχής παραμένει χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, κήρυξε χθες, Τετάρτη 12/8, τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης», μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Ανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στη χορήγηση βοήθειας στους σεισμοπαθείς.

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