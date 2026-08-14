Υπολείμματα πουλιών στον κινητήρα του αεροπλάνου της Ryanair – Σπασμένο εξάρτημά του συνέτριψε το παράθυρο που «ρούφηξε» τον επιβάτη

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Υπολείμματα πουλιών βρέθηκαν στον κινητήρα του Boeing 737 NG της Ryanair που υπέστη σοβαρή βλάβη στις 10 Ιουλίου, λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα, σύμφωνα με το Reuters. Από τον κινητήρα αποκολλήθηκε τμήμα που χτύπησε την άτρακτο και έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με συνέπεια ένας επιβάτης να παρασύρεται προς το άνοιγμα και να τραυματίζεται.

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στη Γερμανία όταν σημειώθηκε το περιστατικό, με συνέπεια να προκληθεί αποσυμπίεση και οι πιλότοι να αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση.

Τα νέα στοιχεία που παρουσιάζει το Reuters προκύπτουν από την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο διερευνά την υπόθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα εάν η συγκεκριμένη βλάβη παρουσιάζει ομοιότητες με άλλα σοβαρά περιστατικά που αφορούσαν κινητήρες του ίδιου τύπου.

Τέσσερις αναφορές για πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του NTSB για το περιστατικό, στον κινητήρα Νο 2 του αεροσκάφους εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι κατά το δωδεκάμηνο πριν από το περιστατικό το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα.

Στις δύο από αυτές τις περιπτώσεις είχαν βρεθεί επίσης υπολείμματα, χωρίς όμως οι τεχνικοί έλεγχοι που ακολούθησαν να δείξουν ζημιές. Ο κινητήρας CFM, προϊόν κοινοπραξίας της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric, είχε περάσει από επιθεώρηση τον Μάιο, χωρίς να εντοπιστεί πρόβλημα.

Πώς προκλήθηκε η αποσυμπίεση της καμπίνας

Κατά την πτήση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στην άτρακτο. Από το χτύπημα έσπασε παράθυρο της καμπίνας, προκαλώντας απώλεια πίεσης και μερική έξοδο του Σέρβου επιβάτη προς το άνοιγμα.

Οι πιλότοι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αναγκαστική προσγείωση. Η Boeing και η Ryanair αρνήθηκαν να σχολιάσουν την Πέμπτη, 13/8, τα ευρήματα της έκθεσης, ενώ η General Electric και η Safran δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.

Στο «μικροσκόπιο» και προηγούμενα περιστατικά

Οι Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πιθανές ομοιότητες με το θανατηφόρο περιστατικό της Southwest Airlines τον Απρίλιο του 2018. Τότε, βλάβη σε κινητήρα εν πτήσει είχε προκαλέσει την αποκόλληση θραυσμάτων, τα οποία έσπασαν παράθυρο του αεροσκάφους. Μία επιβάτιδα παρασύρθηκε εν μέρει έξω από την καμπίνα και έχασε τη ζωή της.

«Η ομάδα έρευνας γνωρίζει προηγούμενα περιστατικά με παρόμοια μοντέλα κινητήρων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές στις εισαγωγές ή τα καλύμματα των κινητήρων και σε τμήματα της ατράκτου», αναφέρεται στην προκαταρκτική έκθεση του NTSB.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί εάν το περιστατικό της Ryanair συνδέεται με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Επιφυλακτικός ως προς την άμεση συσχέτιση των δύο περιστατικών εμφανίστηκε και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ.

«Δεν νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair επαναλαμβάνει αυτό που συνέβη στη Southwest», δήλωσε στο Reuters.

Η έρευνα του NTSB συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων και η αιτία της αστοχίας του κινητήρα. Τα υπολείμματα πουλιών εξετάζονται ως σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, χωρίς η προκαταρκτική έκθεση να αποδίδει σε πρόσκρουση πτηνού την πρόκληση της βλάβης. Το τελικό πόρισμα για την αποκόλληση του τμήματος του κινητήρα και τη θραύση του παραθύρου θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

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