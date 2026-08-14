Φιντάν: Πιέσεις στην Αίγυπτο για τη Συμφωνία της Μέκκας – Στο στόχαστρο η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

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Σφοδρή επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από την Αίγυπτο, επιχειρώντας παράλληλα να προσεγγίσει το Κάιρο και να το πείσει να ενταχθεί στη Συμμαχία Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας-Πακιστάν.

Ο Φιντάν πραγματοποιεί από την Πέμπτη, 13/8, διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο, με βασικό στόχο την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και την προσέλκυση της πολυπληθέστερης αραβικής χώρας στη Συμφωνία της Μέκκας. Στις δηλώσεις του από το Ελ Αλαμέιν, παρουσία του Αιγύπτιου ομολόγου του Μ. Αμπντελατί, έθεσε στο στόχαστρο την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, παρουσιάζοντάς την ως ένα σχήμα που στρέφεται τόσο εναντίον της Τουρκίας, όσο και της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι, πριν από τη Συμφωνία της Μέκκας, η τριμερής Ελλάδας-«Ελληνοκυπριακής Διοίκησης στην Κύπρο» και Ισραήλ επιχείρησε να «τραβήξει μια γραμμή ακριβώς στη μέση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στη μία πλευρά βρίσκεται η Τουρκία και στην άλλη η Αίγυπτος». Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Συμφωνία της Μέκκας συγκροτεί μια Συμμαχία, η οποία «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και την εγκαθίδρυση αποτροπής».

Η επιλογή του να αναδείξει από αιγυπτιακό έδαφος την τριμερή ως «απειλή» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των στρατηγικών σχέσεων που διατηρεί το Κάιρο με την Αθήνα και τη Λευκωσία. Με τον τρόπο αυτό, ο Φιντάν παρουσίασε ουσιαστικά το Σχήμα της Μέκκας ως αντίβαρο σε περιφερειακές συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει το Ισραήλ.

Η πίεση στην Αίγυπτο για τη Συμφωνία της Μέκκας

Παράλληλα με την επίθεση στην τριμερή, ο Τούρκος ΥΠΕΞ στράφηκε και κατά του Ισραήλ, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Γάζα. Όπως δήλωσε, η άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τη συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να «μας ωθήσει μαζί με άλλους μεσολαβητές να λάβουμε από κοινού ένα ριζικό βήμα».

Κάλεσε, μάλιστα, τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, προειδοποιώντας πως διαφορετικά «η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος θα πρέπει να λάβουν ριζικά βήματα σε αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι μια ευθύνη που οφείλουμε στο έθνος μας, στον λαό μας και στους Παλαιστίνιους».

Αναφερόμενος στη Συμφωνία της Μέκκας, ο Φιντάν υποστήριξε ότι το Κάιρο εξετάζει «ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά είναι ο φυσικός μας εταίρος και ελπίζουμε, με τη θέληση του Θεού, να γίνει σύντομα και επίσημος εταίρος μας».

Ο Μ. Αμπντελατί, από την πλευρά του, απέφυγε να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Το Κάιρο εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στην προοπτική συμμετοχής σε ένα σχήμα όπου πρωταγωνιστούν η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, οι οποίες επιδιώκουν ηγετικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο, αλλά και το Πακιστάν, που αποτελεί στρατηγικό αντίπαλο της Ινδίας, με την οποία ο πρόεδρος Σίσι διατηρεί άριστες σχέσεις.

Η Αίγυπτος δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε στρατόπεδα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της αναδιάταξης των ισορροπιών που συντελείται στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, επιδιώκει να διατηρήσει τον δικό της αυτόνομο ρόλο, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι αποτελεί την πολυπληθέστερη αραβική χώρα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, έχει διατηρήσει ισορροπίες στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, ενώ στις επιλογές του Καΐρου έχει σημασία και η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί με τα ΗΑΕ.

Η στάση της Αιγύπτου απέναντι στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, παρά την οργή που έχει προκαλέσει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση η στάση του Ισραήλ στη Γάζα, το Κάιρο δεν εμφανίζεται έτοιμο να συμμετάσχει σε ένα αμιγώς αντιισραηλινό αμυντικό σχήμα. Η Αίγυπτος συνορεύει με το Ισραήλ και είναι η πρώτη αραβική χώρα που προχώρησε σε διπλωματική αναγνώρισή του.

Οι Αιγύπτιοι, χωρίς να υιοθετούν τη στάση του Ισραήλ, επιδιώκουν να διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, ώστε να μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να αναλάβουν ενδιάμεσο και μεσολαβητικό ρόλο.

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