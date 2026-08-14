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14.08.2026 00:52

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στην 6η θέση η Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ (Video)

14.08.2026 00:52
stefanidi

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H Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της, στο Μπέρμιγχαμ. Στον έβδομο ευρωπαϊκό τελικό, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, είδε το ύψος των 4.70μ. απροσπέλαστο και στις τρεις προσπάθειες, για να καταλάβει την 6 θέση.

Ο προπονητής και σύζυγός της, Μίτσελ Κρίερ, κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά του τον γιο τους Τζορτζ είχε πανηγυρίσει έντονα, όταν η Κατερίνα Στεφανίδη, πέρασε με την 3η προσπάθεια τα 4.60μ. βελτιώνοντας το φετινό ρεκόρ της κι ενώ με χαρακτηριστική άνεση πέρασε από την πρώτη προσπάθεια τα 4.30μ. και τα 4.45μ..

Έτσι, η Ελληνίδα αθλήτρια έμεινε με πέντε ευρωπαϊκά μετάλλια (2 Χρυσά 2016 Άμστερνταμ και 2018 Βερολίνο, 3 Ασημένια 2014 Ζυρίχη, 2022 Μόναχο και 2024 Ρώμη).

Στο ίδιο αγώνισμα, στον τελικό του άλματος επί κοντώ, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της, αν και πέρασε με την πρώτη τα 4.30μ., στα 4.45 δεν πέρασε τον πήχη σε τρεις προσπάθειες και ολοκλήρωσε την παρουσία της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, στο “Alexander Stadium”, με την 11η θέση.

Για δεύτερη διαδοχική φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχτηκε η Αντζέλικα Μόζερ από την Ελβετία με 4.80μ. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Φινλανδή Βίλμα Χελτέλα με 4.75μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στη Γαλλίδα Μαρί-Ζουλί Μπονίν με 4.70μ..

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 01:01
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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στην 6η θέση η Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ (Video)

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