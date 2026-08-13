Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Η μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από την παραλία (Video)

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Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβισε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, στην επιχείρηση εκκένωσης του οικισμού μετά την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής «τις απογευματινές ώρες σήμερα, πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και υπό τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιχείρηση απεγκλωβισμού συνολικά τετρακοσίων ογδόντα ένα (481) πολιτών από την παραλία “ΣΙΒΗΡΗ” Χαλκιδικής, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή “ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ” Χαλκιδικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά δύο (02) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), δύο (02) σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» Ν.Π. 11886, τρία (03) αλιευτικά, πλήθος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ιδιωτικά σκάφη».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «κατόπιν ενημέρωσης της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τέθηκε σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Με τη συνδρομή των ανωτέρω σκαφών απεγκλωβίστηκαν διακόσια ογδόντα πέντε (285) άτομα από τη παραλία «ΣΙΒΗΡΗ», τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα “ΣΑΝΗ”» και «επιπλέον, εκατόν ενενήντα έξι (196) άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ “ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ”, με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με το λιμενικό, στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, τρία περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη.

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