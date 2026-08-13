Κολομβία: «Οικονομική έκτακτη ανάγκη» μετά τον φονικό σεισμό – Αγώνας δρόμου για τους αγνοούμενους, 265 οι νεκροί

Takeaways by to pontiki AI Η Κολομβία αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες σεισμού 7,4 βαθμών που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 265 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων άλλων.

Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσει πόρους και να χρηματοδοτήσει την ταχεία αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοουμένων, ενώ δεκάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν άστεγες μετά την ολοκληρωτική καταστροφή των κτιρίων τους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της χώρας, παρά τις σοβαρές δημοσιονομικές δυσκολίες και το υψηλό δημόσιο χρέος.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα ενισχύει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη στήριξη των πληγέντων.

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Στην επόμενη, εξαιρετικά δύσκολη φάση της διαχείρισης της καταστροφής περνά η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της Δευτέρας.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης «οικονομικής έκτακτης ανάγκης», την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν τη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων και ο απολογισμός έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 265 νεκρούς.

Έκτακτες εξουσίες για την ανοικοδόμηση

Ο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ενεργοποιήσει τον συνταγματικό μηχανισμό της οικονομικής έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η κυβέρνηση να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ταχύτερα την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού ταμείου, με την ονομασία «Fondo Milagro», στο οποίο θα διοχετεύονται εθνικοί και διεθνείς πόροι για την αποκατάσταση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών, δρόμων και αεροδρομίων. Παράλληλα προβλέπονται επιδοτήσεις ενοικίου, στήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών, φορολογικές και χρηματοδοτικές ελαφρύνσεις και μέτρα για επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο, η χώρα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, με υψηλό δημόσιο χρέος και περιορισμένη ρευστότητα.

A través de la Cancillería de Colombia y la UNGRD, estamos canalizando la ayuda internacional para fortalecer la búsqueda de nuestros desaparecidos y brindar respaldo a las familias afectadas.



Mi agradecimiento sincero a todos los países que se han solidarizado con Colombia en… pic.twitter.com/zVahyK9mEn August 12, 2026

Η μάχη στα συντρίμμια συνεχίζεται

Το βάρος, πάντως, εξακολουθεί να πέφτει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο επίσημος απολογισμός έχει φτάσει τους 265 νεκρούς, ενώ σχεδόν 3.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 496 εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, ανεπίσημες βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται πολίτες ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοουμένων σε περισσότερους από 4.100.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, μεταξύ των οποίων η Κάλι, η Περέιρα, η Μανισάλες και η Κιμπντό.

Ο δήμαρχος της Κάλι, Αλεχάντρο Έντερ, προειδοποίησε ότι οι ώρες που ακολουθούν είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.

Χιλιάδες οικογένειες χωρίς σπίτι

Η εικόνα της καταστροφής είναι τεράστια. Περισσότερες από 25.800 οικογένειες έχουν πληγεί, ενώ χιλιάδες κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στην Περέιρα, στην Κάλι και στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια έχουν μετατραπεί σε προσωρινά καταφύγια. Πολλές οικογένειες εξακολουθούν να κοιμούνται σε πάρκα, είτε επειδή έχασαν τα σπίτια τους είτε επειδή φοβούνται νέες καταρρεύσεις.

Οι μετασεισμοί παραμένουν ένας ακόμη παράγοντας ανησυχίας, με περισσότερες από 130 δονήσεις να έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό.

Δύσκολη η πρόσβαση στο Τσοκό

Ακόμη πιο σύνθετη είναι η κατάσταση στο Τσοκό, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η βαθιά φτώχεια, οι πολυετείς ένοπλες συγκρούσεις, οι κατεστραμμένες υποδομές και οι διακοπές στις τηλεπικοινωνίες δυσκολεύουν την αποτίμηση της πραγματικής έκτασης της καταστροφής. Πολλές απομονωμένες κοινότητες είναι προσβάσιμες μόνο μέσω ποταμών.

Η παρουσία ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν ήδη στην περιοχή πριν από τον σεισμό έχει, πάντως, επιτρέψει την ταχύτερη κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας.

Φτάνει διεθνής βοήθεια

Η διεθνής κινητοποίηση ενισχύεται καθώς η Κολομβία περνά από τη φάση της άμεσης διάσωσης στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης.

The Trump Administration has mobilized a Disaster Assistance Response Team and urban search-and-rescue teams to support President @ABDELAESPRIELLA’s response efforts following this week’s earthquake in Colombia.@VATF1 is now on the ground to provide technical expertise and help… pic.twitter.com/00v97i8gLl — Department of State (@StateDept) August 12, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμεύσει βοήθεια άνω των 15 εκατ. δολαρίων, ενώ το Μεξικό έχει στείλει τρόφιμα, προσωπικό και εξοπλισμό. Το Ελ Σαλβαδόρ έχει επίσης προσφερθεί να αποστείλει σημαντική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ya despegó rumbo a Colombia el segundo avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto.



Dios bendiga a Colombia 🇨🇴🇸🇻 pic.twitter.com/sZSCcvQ2cq — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2026

Το κρίσιμο στοίχημα πλέον για τη νέα κυβέρνηση δεν αφορά μόνο τη διάσωση όσων ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί κάτω από τα ερείπια, αλλά και την ταχύτητα με την οποία θα μπορέσει να στεγάσει δεκάδες χιλιάδες πληγέντες, να αποκαταστήσει βασικές υποδομές και να χρηματοδοτήσει μια ανοικοδόμηση που αναμένεται να είναι μακρά και δαπανηρή.

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