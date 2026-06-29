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29.06.2026 14:14

Ταύρος ποδοπάτησε τον «αναβάτη» του σε ροντέο στη Νέα Υόρκη (Video)

29.06.2026 14:14
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Ένας 25χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ροντέο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν έπεσε από ταύρο και στη συνέχεια ποδοπατήθηκε μπροστά σε σοκαρισμένους θεατές.

Το ατύχημα στο ροντέο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, σε εγκεκριμένη εκδήλωση ροντέο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε δείχνει τον αναβάτη να χάνει τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν ακόμη πάνω στον ταύρο, πιθανότατα αφού χτύπησε στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, ο ταύρος τον τίναξε με δύναμη, με το καπέλο του να φεύγει από το κεφάλι του και τα χέρια του να κινούνται άτονα, πριν ο 25χρονος πέσει στο έδαφος.

Παγιδεύτηκε και παρασύρθηκε

Σύμφωνα με το βίντεο, το πόδι του αναβάτη παρέμεινε παγιδευμένο, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τον ταύρο.

Οι θεατές άρχισαν να φωνάζουν έντρομοι, καθώς ο άνδρας ποδοπατήθηκε και σύρθηκε στο χώμα από το ζώο.

Διοργανωτές έτρεξαν μέσα στην αρένα για να τον βοηθήσουν.

Τελικά, ο αναβάτης απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

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