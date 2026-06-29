Κύπρος: Νέα στοιχεία για την τραγωδία με τα νεκρά αδέλφια – Ήταν κλειδωμένα για ώρες στο αυτοκίνητο – Εξετάζεται η μηχανική βλάβη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για τη συγκλονιστική τραγωδία που σημειώθηκε στο χωριό Ξυλοφάγου στην Κύπρο όπου δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους.

Το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας οδηγήθηκαν με χειροπέδες ο 30χρονος από τη Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του, που είναι ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο των δύο αγοριών 8 και 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα δύο παιδιά εντόπισε η 38χρονη μητριά όταν σχόλασε από τη δουλειά της, γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, οι ανακριτές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνει τα παιδιά να παίζουν στην περιοχή.

Αυτό που διερευνάται είναι ο λόγος που έμειναν αφύλακτα τα δύο ανήλικα αδέλφια, αλλά και το πώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται και το κατά πόσον είχε μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο και για αυτό κλειδώθηκαν μέσα τα παιδιά.

Οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ εξετάζουν και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά βρέθηκαν παγιδευμένα στο όχημα.

Τα δύο αγόρια, βουλγαρικής καταγωγής, είχαν φτάσει στην Κύπρο στα μέσα Μαΐου για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο philenews ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας έφυγε νωρίς το πρωί για την εργασία του, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε και η σύντροφός του, αφήνοντας τα παιδιά στο σπίτι. Εκτιμάται ότι στη συνέχεια τα δύο αδέλφια μπήκαν στο αυτοκίνητο, κλειδώθηκαν μέσα και δεν κατάφεραν να βγουν.

Ωστόσο, μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής δεν είχε διευκρινιστεί πώς ακριβώς εγκλωβίστηκαν στο όχημα. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του, ενώ εκτιμάται ότι τα παιδιά παρέμειναν μέσα για αρκετές ώρες. Στα σώματά τους εντοπίστηκαν εγκαύματα, στοιχείο που δείχνει ότι εκτέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό ενός κλειστού οχήματος.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν το απόγευμα. Για να τα απεγκλωβίσουν χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκινήτου, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά.

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