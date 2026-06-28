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28.06.2026 21:20

Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους

28.06.2026 21:20
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Δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε κλειδωμένο όχημα στην περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο.

Η τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα, Κυριακή 28/6, λίγο μετά τις 18:00, με τις αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε όχημα.

Οι δύο ενήλικοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια που ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο των ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Κύπρου, στις σορούς των παιδιών υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί επίσημα τα αίτια θανάτου, τα οποία αναμένεται να προκύψουν από ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Το όχημα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ήταν κλειδωμένο και βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Όταν έφτασαν στο σημείο διασώστες και επιχείρησαν να παράσχουν πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκαν σημάδια νεκρικής ακαμψίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετή ώρα νωρίτερα.

Αναφορές κάνουν λόγο για εγκαύματα στα σώματα των παιδιών, τα οποία αποδίδονται στην παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά ήταν βουλγαρικής καταγωγής.

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