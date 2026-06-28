Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Κυριακή (28/6), ότι η Ρωσία περνά μια δύσκολη περίοδο, η οποία ωστόσο έχει προσφέρει σημαντικά διδάγματα στη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν ευχήθηκε επιτυχία στο κόμμα, του οποίου υπήρξε στο παρελθόν επικεφαλής, όπως μετέδωσε το TASS.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς πιέσεις από τη Δύση, οι οποίες όμως δεν έχουν καταφέρει ούτε να της επιφέρουν στρατηγική ήττα ούτε να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό της σύστημα. Παράλληλα, ο Πούτιν δεσμεύτηκε να προστατεύσει τις επερχόμενες εκλογές από κάθε απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης.

«Δεν μπορούν να μας επιφέρουν μια στρατηγική ήττα, δεν μπορούν να νικήσουν στο πεδίο της μάχης και γι’ αυτό επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική κατάσταση και να σπείρουν εσωτερική αναταραχή. Όμως και αυτή η προσπάθεια απέτυχε», ανέφερε.

Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξαν πολλές καθοριστικές και ιστορικές εξελίξεις, ωστόσο το σημαντικότερο, όπως είπε, ήταν η ενίσχυση της συνοχής της ρωσικής κοινωνίας.

«Τα τελευταία 25 χρόνια συνέβησαν πολλά σημαντικά, καθοριστικά και ιστορικά γεγονότα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενισχύθηκε η ενότητα του λαού μας, η επιθυμία και η βούλησή του να αναγεννήσει τη χώρα, τις δυνατότητές της και τις προοπτικές ανάπτυξής της, να αυξήσει τη δύναμή της», δήλωσε.

«Θα το επαναλάβω: η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο μια ισχυρή και ανεξάρτητη δύναμη· διαφορετικά, δεν θα υπάρχει καθόλου Ρωσία», πρόσθεσε.

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