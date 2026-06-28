Νέες απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν και μέσω… ΟΗΕ: Αν συνεχίσουν τις επιθέσεις, τους κάναμε ξεκάθαρο τι θα πάθουν

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, «εάν χρειαστεί».

«Αν το ιρανικό καθεστώς πιστεύει έστω και για ένα δευτερόλεπτο ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να παρακολουθεί αμέτοχος, να παραμένει θεατής, ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία χωρίς απάντηση, ή στις βάσεις μας χωρίς απάντηση, κάνει οικτρό λάθος, και το είδε αυτό ξεκάθαρα τις τελευταίες νύχτες», είπε στο Fox News.

«Θα συνεχίσουμε, στρατιωτικά εάν χρειαστεί, να εξαρθρώνουμε τις υποδομές τους τις οποίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν, παράνομα, μια διεθνή θαλάσσια οδό» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ολόκληρη η διεθνής κοινότητα» έχει πληγεί από την κατάσταση στο Ορμούζ.

Αραγτσί: Υπό την εποπτεία μας το Ορμούζ για τις επόμενες 30 ημέρες

Οι δηλώσεις του Γουόλτς ήρθαν λίγη ώρα μετά το σχόλιο του Αμπάς Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ για τα οποία είναι ότι «θα παραμείνουν υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερώ. Μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός».

«Η ευθύνη αυτή βαρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος ή κράτος σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι απολύτως σαφές βάσει του μνημονίου κατανόησης, και οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του Στενού. Τα περιστατικά και οι συγκρούσεις στα στενά του Ορμούζ τις δύο τελευταίες νύχτες αποτελούν απόδειξη αυτού», πρόσθεσε ο υπουργός του Ιράν, αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων.

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