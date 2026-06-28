search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 20:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.06.2026 18:34

Νέες απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν και μέσω… ΟΗΕ: Αν συνεχίσουν τις επιθέσεις, τους κάναμε ξεκάθαρο τι θα πάθουν

28.06.2026 18:34
hormuz_ships_new_1234

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, «εάν χρειαστεί».

«Αν το ιρανικό καθεστώς πιστεύει έστω και για ένα δευτερόλεπτο ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να παρακολουθεί αμέτοχος, να παραμένει θεατής, ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία χωρίς απάντηση, ή στις βάσεις μας χωρίς απάντηση, κάνει οικτρό λάθος, και το είδε αυτό ξεκάθαρα τις τελευταίες νύχτες», είπε στο Fox News.

«Θα συνεχίσουμε, στρατιωτικά εάν χρειαστεί, να εξαρθρώνουμε τις υποδομές τους τις οποίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν, παράνομα, μια διεθνή θαλάσσια οδό» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ολόκληρη η διεθνής κοινότητα» έχει πληγεί από την κατάσταση στο Ορμούζ.

Αραγτσί: Υπό την εποπτεία μας το Ορμούζ για τις επόμενες 30 ημέρες

Οι δηλώσεις του Γουόλτς ήρθαν λίγη ώρα μετά το σχόλιο του Αμπάς Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ για τα οποία είναι ότι «θα παραμείνουν υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερώ. Μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός».

«Η ευθύνη αυτή βαρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος ή κράτος σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι απολύτως σαφές βάσει του μνημονίου κατανόησης, και οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του Στενού. Τα περιστατικά και οι συγκρούσεις στα στενά του Ορμούζ τις δύο τελευταίες νύχτες αποτελούν απόδειξη αυτού», πρόσθεσε ο υπουργός του Ιράν, αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε επίσης

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου της Aramco – «Καμία ένδειξη για εχθρική ενέργεια»

Μουντιάλ: Η σχέση του με την ενδοοικογενειακή βία – Γιατί φοβούνται αύξηση οι εισαγγελείς σε Αγγλία και Ουαλία

Γαλλία: 1.000 νεκροί από τον φονικό καύσωνα – Στον «φούρνο» η Ευρώπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

pirosvestiki-omonoia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

pirkagia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο κάνει κινήσεις για να μπλοκάρει την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 που στήριξε ο Τραμπ

tsoukalas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Τσουκαλάς ανέλυσε τις «10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας εγκαυματίας από τη φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

drimiotis_1204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Amber alert για Δρυμιώτη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 20:07
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

pirosvestiki-omonoia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

pirkagia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

1 / 3