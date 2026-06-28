Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου της Aramco – «Καμία ένδειξη για εχθρική ενέργεια»

Συνετρίβη ελικόπτερο που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco συνετρίβη στο Ρας Τανούρα στη Σαουδική Αραβία.

Και τα 14 άτομα που επέβαιναν σε αυτό σκοτώθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί τοπική ώρα και τα αίτια της πτώσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό δεν υπάρχει «καμία ένδειξη για εχθρική ενέργεια»,

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